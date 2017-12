Serie „Kunde und ich“ Artist des Weihnachtszirkus über Entspannung, Stammkunden und Verbrennungen

Bramsche. Bedienungen, Ärzte, Müllmänner, Kassierer – in unserem Alltag haben wir immer mal wieder mit ihnen zu tun, doch selten machen wir uns darüber Gedanken, wie wir auf sie wirken. Wir haben daher einmal nachgefragt. Teil 10: ein Feuerspucker aus dem Zirkus Colani, der mit dem Weihnachts-Zirkus in Bramsche Station macht.

Zum siebten Mal gastiert der Zirkus Colani mit seinem Weihnachtsprogramm in Bramsche. Auch während der Festtage können sich die Zuschauer im Zelt berieseln lassen. Feuerspucker und Programmleiter Manuel Colani ist zum dritten Mal dabei. Uns hat der 29-Jährige erzählt, warum sich Kinder früher leichter begeistern ließen, warum gerade Mütter sich über den Zirkus freuen und wie der Clown Zuschauer für seine Auftritte auswählt.

Ist Weihnachten nicht schon genug Zirkus?

Für die Zuschauer ist die Weihnachtsvorstellung Entspannung pur. Viele haben in den letzten Tagen noch Geschenke besorgt und mussten nach der Arbeit noch hier hin und dort hin. Nach dem ganzen Stress können sie hier in schönem Ambiente runterkommen. Wir haben im Vorzelt wieder den Weihnachtsmarkt aufgebaut und überall schön geschmückt.

Anzeige Anzeige

Wer geht denn an Heiligabend überhaupt in den Zirkus?

Das sind sehr viele, was uns jedes Jahr wieder positiv überrascht. Ganz häufig sind es Väter, die mit ihren Kindern kommen oder Großeltern mit ihren Enkeln. In der Zeit können die Muttis dann in Ruhe kochen und alles vorbereiten. Ich glaube, viele Mütter freuen sich darüber, weil sie dann nicht so viel Stress haben. Und für die Kinder warten Zuhause nach der Vorstellung dann noch weitere Überraschungen.

Was ist das Besondere an der Weihnachtsvorstellung?

Wir erzählen eine kleine Weihnachtsgeschichte. Das ist jedes Jahr eine andere. Sie ist fast wie ein Theaterstück aufgebaut.

Worum geht es dieses Jahr?

Das kann ich leider noch nicht sagen. Für unser Publikum soll es schließlich eine Überraschung werden.

(Lesen Sie auch: „Bramscher Weihnachtszirkus“ nach Brand in Not)

Gibt es bei der Stimmung im Zelt einen Unterschied zwischen den Weihnachtsvorstellungen und den anderen Vorstellungen?

Ja. Im Winter ist das ein ganz anderes Feeling – schon von der Atmosphäre her mit dem Weihnachtsmarkt und der ganzen Deko. Weil wir hier so viele Stammkunden haben, ist es für uns eine ganz besondere Herausforderung: Wir wollen jedes Jahr zeigen, dass es noch besser geht als im Vorjahr. Natürlich geben wir immer alles, aber hier hängen wir uns noch mal richtig rein.

Wie weihnachtlich wird es denn?

Bei uns gibt es jedes Jahr einen Weihnachtsengel, der vom Himmel kommt. Auch der Weihnachtsmann und das Christkind spielen eine Rolle. Und wir lassen es im Zirkuszelt schneien. Da ist es dann auch egal, wie das Wetter draußen ist.

Bedauern Sie es manchmal, dass Sie an den Weihnachtstagen arbeiten müssen, während andere gemütliche die Festtage genießen?

Eigentlich nicht. Hier auf dem Platz sind wir mit etwa 17 Leuten. Nach der Vorstellung an Heiligabend sitzen wir im Zelt zusammen. Jeder kocht etwas und bringt das mit. Nach dem Essen machen wir Bescherung.

Wie ist es für Sie, weit weg von Zuhause Weihnachten zu feiern?

Wir wachsen hier im Laufe der Saison zu einer Familie zusammen. Meine Schwester leitet den Zirkus, ein Teil unserer Familie ist dabei. Wir haben uns mittlerweile auch daran gewöhnt, hier zu feiern – und freuen uns immer wieder darauf, nach Bramsche zu kommen. Wir sind das ganze Jahr unterwegs. Hier unterhalten wir uns immer mit den Stammkunden, wir kennen uns beim Namen. Die Werbeplakate hängen meist noch nicht richtig, da rufen die ersten schon bei uns an und sagen uns, wie sehr sie sich schon freuen. Es ist schön, die Leute nach einem Jahr wiederzusehen.

Was ist das Beste, das das Publikum machen kann?

Applaudieren. Der Applaus ist des Künstlers Lohn. Da sparen unsere Gäste hier auch nicht. Für uns ist es der Höhepunkt, wenn es den Zuschauern so gut gefällt, dass es Standing Ovations gibt. Das ist ein Gänsehaut-Moment.

Und was ist das Beste an den Vorstellungen hier in Bramsche?

Dass es sehr familiär ist.

Wenn Sie einen Zuschauer aus dem Publikum in die Manege holen, wählen Sie dann aus denjenigen aus, die demonstrativ weggucken?

Bei uns sucht sich der Clown Leute aus, wenn er einen Assistenten braucht. Er macht das nach Gefühl. Manche Zuschauer sind dann erst verschüchtert, aber wenn das ganze Publikum denjenigen ansieht und anfeuert, dann hat der eigentlich gar keine andere Wahl. Für die Familie ist das ein tolles Erlebnis, da werden immer ganz viele Fotos gemacht. Und wir wollen ja niemanden bloßstellen.

Worüber lachen die Zuschauer am meisten?

Über die Clowns.

Haben Sie sich schon mal verletzt?

Als Luftartist bin ich mal gestürzt und beim Feuerspucken habe ich mir schon mal leichte Verbrennungen zugezogen. Aber alles nur beim Training. Das passiert. Man versucht ja immer, sich zu steigern.

Waren Kinder und Erwachsene früher leichter zu begeistern?

Das ist unterschiedlich und kommt auch auf die Familienverhältnisse und die Region an, in der wir auftreten. Durch die ganzen Konsolenspiele ist es schwieriger geworden, Kinder ab einem gewissen Alter zu begeistern. In der Weihnachtszeit ist das noch mal was anderes. Da kommen auch öfter Jugendliche mit ihren Eltern zu den Vorstellungen, was während der Saison eher selten der Fall ist. Durch die besondere Stimmung zu Weihnachten lassen sie sich dann auch besser begeistern.

Viele kleinere Familienzirkusse haben Probleme, das Zelt voll zu bekommen. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Dieses Jahr war eine sehr gute Saison, wir sind ganz zufrieden. Hier in Bramsche können wir uns ebenfalls nicht beklagen. Sonst würden wir den Weihnachtszirkus auch nicht zum siebten Mal machen.