Von späten Kunden und Kunstbäumen Was der Bramscher Wilhelm Pöppe beim Tannenbaumverkauf erlebt

Bramsche. Der liebevoll geschmückte Christbaum zieht in zahlreichen Wohnzimmern heute und in den kommenden Tagen alle Blicke auf sich. Etwa 700 Familien aus Bramsche und Umgebung haben ihren Tannenbaum von Wilhelm Pöppe, der diese seit Jahrzehnten verkauft – und dabei ziemlich viel erlebt. Unserer Redaktion hat er ein paar Anekdoten erzählt.

Seit 50 Jahren verkauft Wilhelm Pöppe auf seinem Hof Tannenbäume. Der heute 68-Jährige habe diese Geschäftsidee damals von seinem Vater übernommen, in dessen Wald die Menschen nach dem Krieg ihre Christbäume schlugen. „Ich fand, dass der Tannenbaumverkauf eine Marktlücke war“, sagt Pöppe, der in Bramsche bekannt ist wie ein bunter Hund. Mittlerweile gebe es sehr viele Mitbewerber – ein Grund, warum Pöppe statt wie sonst schon mal 1000 Tannenbäume in diesem Jahr nur 700 angekauft habe. Bereits im September habe er sich seine Bäume in Bad Rothenfelde und Merzen ausgesucht, Anfang Dezember diese dann mit dem Lkw zu seinem Hof gebracht. Selber pflanzt Pöppe keine Tannen mehr an. „Vor 20 Jahren habe ich mal Blaufichten angepflanzt und dachte, die würden einfach so wachsen. Aber sie wurden krumm und schief.“ (Lesen Sie auch: Nordmanntanne weiter beliebtester Weihnachtsbaum)

Baumsuche bei einer Tasse Glühwein

Während die einen Kunden auf Pöppes Hof schnell den passenden Baum finden, brauchen andere sehr lange. Damit die Suche leichter fällt, gibt es bei Pöppe Glühwein dazu. Auch wenn der Verkauf und vor allem das Verhandeln des Preises stressig seien, wolle er das nicht missen: „Der Kontakt zu den Leuten ist schön, man trifft hier viele Menschen. Viele Kunden, die heute kommen, haben früher als Kind schon ihre Eltern begleitet.“

Kinder eingenetzt

Mit den Geschichten, die der 68-Jährige in den Tagen vor Weihnachten erlebt, könnte er ein kleines Büchlein füllen. „Ein Mann kauft hier seit 20 Jahren seinen Weihnachtsbaum. Den steckt er jedes Jahr in einen großen Seesack, mit dem er damals aus Ostpreußen geflohen ist“, erzählt Pöppe. Wer bei ihm einen Baum kauft, muss jedoch nicht unbedingt einen Transportbehälter mitbringen: Auf dem Hof des Bramschers steht eine Einnetzmaschine. Dass sich diese nicht nur für Tannenbäume eignet, habe Pöppe schon vor einiger Zeit herausgefunden. „Manchmal netze ich auch Kinder ein. Die ziehe ich dann am Anorak durch das Netzgerät und die Kinder laufen dann wie Bäume über den Hof“, sagt er und lacht.

Anzeige Anzeige

Den ausgesuchten Baum weggekauft

Doch nicht immer läuft alles glatt. Vor Jahren habe sich der 68-Jährige selbst einen schönen Baum ausgesucht und zurückgestellt. Dann habe ihn ein Kunde gefragt, welchen Baum er denn ausgewählt hätte – und diesen gekauft. „Das ist mir schon mehrfach passiert. Manchmal gibt es dann auch von meiner Frau Ärger, weil ich einen ins Wohnzimmer gestellt habe, der nicht ganz so schön war.“ Denn natürlich müsse sein eigener Baum „bildschön“ sein. Das Schmücken übernähmen mittlerweile seine Kinder. „Ich bestehe immer auf Lametta, auch wenn meine Familie das nicht mag“, so Pöppe. Bei allem könne er sich dann aber doch nicht durchsetzen: „Einmal habe ich im Baumarkt einen fertig geschmückten, künstlichen Baum gekauft. Da hat die Familie rebelliert.“ Wie sähe das auch aus, wenn im Flur eines Tannenbaumverkäufers ein Kunstbaum stünde?

Welcher Baum ist der schönste? Regine Bramm sucht mit Hilfe von Wilhelm Pöppe ihren Tannenbaum aus. Foto: Nadine Grunewald

Baum kurz vor der Bescherung ausgesucht

Auch für Pöppes Kunden kommt so etwas nicht in Frage. Während einer sieben Mal vorbeikomme, um sich die Bäume anzusehen und unter Leuten zu sein, komme ein anderer schon vor Verkaufsbeginn, um sich seine Tanne auszusuchen. „Er holt sie dann an Heiligabend um 16 Uhr ab“, sagt Pöppe. „Einmal ist auch ein Kunde am 24. um 17 Uhr gekommen. Er hatte seinen Baum zuhause hingelegt, um ein Stück vom Stamm abzusägen, musste dann aber kurz telefonieren. In dieser Zeit hat der Sohn die Spitze abgesägt...“ Doch der Mann habe Glück gehabt und bei Pöppe noch einen Christbaum gefunden. Auch nach Weihnachten verkaufe dieser manchmal noch Bäume – an die Leute, die nach dem Karibikurlaub zuhause noch ein bisschen Weihnachtsstimmung haben möchten.

In Gedanken immer bei den Tannenbäumen

Auf die freut sich jetzt auch der 68-Jährige. „Weihnachten sitze ich nur noch auf dem Sofa“, sagt er. Bis zu seinem Geburtstag Mitte Januar erfreue er sich dann an seinem eigenen Baum, bis dieser rausfliege. So richtig vergessen könne er die Tannenbäume aber nie: „Ich werde das ganze Jahr darauf angesprochen, wann der Verkauf wieder los geht. Und immer, wenn ich den Wald rieche, denke ich wieder dran.“ (Lesen Sie auch: So bleibt der Weihnachtsbaum lange frisch)