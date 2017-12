Schwer verletzt 65-jähriger Fußgänger in Bramsche von Auto angefahren

meba/pm Osnabrück. In Bramsche ist ein 65-jähriger Fußgänger am Donnerstagabend von einem Auto angefahren worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr in Bramsche. Ein 54 Jahre alter Autofahrer aus Bramsche wollte bei Grün an der Ampelkreuzung von der Engter Straße nach rechts in die Alte Engterstraße abbiegen. Dabei übersah er den 65-jährigen Fußgänger, der dort die Straße überquerte.

Nach Angaben der Polizei ist unklar, ob die Fußgängerampel ebenfalls noch auf Grün stand. Der Fußgänger wurde von dem Auto erfasst und schwer verletzt. Er kam ins Osnabrücker Marienhospital. Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben.