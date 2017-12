Am 9. und 10. Dezember 2017 Wieder Weihnachtsmarkt auf dem Bramscher Kirchplatz

Bramsche. Am Wochenende, 9. und 10. Dezember 2017, findet wieder der Bramscher Weihnachtsmarkt statt.

Schon seit Juni ist das Team vom Stadtmarketing dabei, mit den Ausstellern vom vergangenen Jahr zu klären, ob sie wieder dabei sind und welche neuen ‚Stände es dieses Mal geben wird. „In diesem Jahr haben wir 26 Buden, die wir uns zum Teil von anderen Ortsteilen ausleihen. Mit den professionellen Pizza-und Getränkeständen kommen wir auf 32 Stände“, sagt Christiane Wagner vom Stadtmarketing. Der Markt findet wie immer Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr vor der St. Martin Kirche, Am Markt und in der Großen Straße statt.

Auftakt in der Kirche erst um 15.30 Uhr

Während der Weihnachtsmarkt an beiden Tagen bereits um 14 Uhr öffnet, findet die offizielle Begrüßung in der Kirche mit Bürgermeister Heiner Pahlmann, Superintendent Hans Hentschel, Pastorin Stephanie Seger sowie den Kinderchören und dem Posaunenchor St. Martin erstmalig erst um 15.30 Uhr statt. Auch der Nikolaus wird sich dazu gesellen. „Die Rückmeldungen ergaben, dass 14 Uhr für viele Familien mit kleinen Kindern einfach zu früh war“, erklärt Wagner. Ebenfalls zum ersten Mal haben in den letzten Tagen Bramscher Schüler und Kita-Kinder Weihnachtsbäume geschmückt, „die alle in der Kirche in Augenschein genommen und bewundert werden können“, verraten Wagner und ihre Kollegin Lisa Hartmann. Danach zieht der Nikolaus mit seinem Bollerwagen und zwei Engeln über den Markt und verteilt Päckchen an die Kinder. Um 18 Uhr steht das traditionelle „Carols and lessons“ des Jugendchores St. Martin in englischer Sprache auf dem Programm.

Am Sonntag um 17 Uhr „Singen im Rudel“

Am Sonntag beginnt der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst zum 2. Advent. Superintendent Hans Hentschel und der Seniorenchor „Spätlese“ freuen sich auf die Besucher. Um 15.30 Uhr kommt der Nikolaus noch einmal zu Besuch. Ab 17 Uhr heißt es dann „Singen im Rudel“ mit Eva Gronemann in der Kirche. Gronemann verspricht „Weihnachtslieder auf Zuruf“. Viel Musik gibt es an beiden Tagen. Neben den Chören in der Kirche spielt Samstag ab 14.30 Uhr der Posaunenchor „Küchenblech“ auf dem Kirchplatz und bei Regen in der Kirche. Ab 15 Uhr übernimmt das Trompetercorps Hesepe. Sonntag ab 15 Uhr sorgt die „Bramscher Bläsergruppe“ für weihnachtliche Klänge.

Anzeige Anzeige

Eierpunsch und „Kuschelzone“

„Neu in diesem Jahr sind einige Stände mit kunsthandwerklichen Dingen“, berichtet Wagner. Nadja Schludde aus Engter bietet selbst genähte Kinderkleidung und Detlef Willnow Schmuck an. Auch Nadine Seeliger gehört mit ihrem Kunsthandwerk zu den Neuen. Die Alte Post bietet erstmalig heißen Eierpunsch an. Und es gibt eine kleinen „Kuschelzone“, so Wagner. Vor dem Brunnen zwischen zwei Buden wird ein Segel gespannt, das bei Regen etwas geschützten Raum bietet.

Die letzten Tage vor dem Markt sind von reiner Millimeterarbeit bestimmt, so Wagner. Die Stände müssen optimal platziert werden, dürfen keine Durchgänge zu Geschäften versperren und attraktive Sichtachsen bieten. „Wir haben mehr Tannenbäume geordert und ganz neue Strahler gebucht“, so Wagner. „Wir wollen schließlich eine richtig tolle weihnachtliche Atmosphäre haben.“ Sehr zufrieden zeigt sich das Team vom Stadtmarketing mit den Mitarbeitern des Betriebshofes, die bei Wind und Wetter draußen sind und alles aufbauen.