Ausverkauftes „Universum“ Bramscher Fans feiern An Rinn und Looping Brothers

Bramsche. Die Weihnachtszeit ohne ein An-Rinn-Konzert wäre denkbar, würde aber keinen Spaß machen. Deswegen kamen am Mittwochabend wie jedes Jahr wieder so viele Fans ins „Universum“ in Bramsche, dass der Auftritt der in der Region hochgeschätzten Folk-Band ausverkauft war.

Dieses Mal hatten die Hauptakteure des Abends als musikalische Gäste das Bluegrass-Trio Looping Brothers zu Gast. Beide Bands wurden am Ende kräftig vom Publikum gefeiert.

„Heute Abend bin ich bei mir selber zu Gast“, sagte zu Beginn des Abends An-Rinn-Gitarrist und -sänger Matthias Malcher. Als einziger aller beteiligten Musiker ist der Lengericher Mitglied in beiden Bands. Mit seinen beiden Mitstreitern Ralf Strotmann aus Osnabrück und Ulrich Sieker aus Hannover eröffnete der „Looping Brother“ das Konzert. Nach den ersten drei Songs machte sich völlige Enttäuschung in Teilen des Publikums breit. Aber nur bei denen, die nicht wussten, dass die beiden Bands abwechselnd das Konzert bestreiten wollten und es bedauerten, dass das Trio bereits nach so kurzer Zeit die Bühne verließ. Bis dahin hatten die Looping Brothers mit ihrer erfrischenden und schwungvollen Art, die Ur-Form der US-amerikanischen Country-Musik zu spielen, auch diejenigen überzeugt und Lust auf mehr gemacht, die die Band noch nicht kannten. Später kamen die Looping Brothers noch zwei Mal zum Zuge und verstärkten An Rinn zum großen Finale.

Extrem kurzweilig

Bis dahin sollte es noch zweieinhalb Stunden dauern. Die Zeit wurde extrem kurzweilig. „Ich habe vor Jahren noch gedacht, dass wir irgendwann mal die Nase voll haben von diesen Nikolauskonzerten“, hatte Sänger Brian McSheffrey im Scherz gesagt. Genau das Gegenteil war der Fall, wie sich an diesem Abend zeigte. An Rinn zeigten sich spielfreudig, gut aufgelegt und harmonisch wie immer. Es zeichnet die Band aus, dass sie auch nach fast einem Vierteljahrhundert offen für Neues ist. So hatten die Sechs zum ersten Mal Weihnachtslieder im Live-Programm, „aber nicht so was wie Stille Nacht“, wie Band-Schelm McSheffrey anmerkte.

Erstmals Weihnachtslieder gespielt

Im ersten Block war es zunächst ein weitgehend unbekanntes und dann das weitaus populärere „Go tell it on the mountain“. Nach der Pause kamen mit „Joy has come“ und dem durch Bing Crosby bekannt gewordenen „Little Drummer Boy“ zwei weitere weihnachtliche Songs dazu. Das freute besonders Sängerin Anke Morhaus: „Ich bin so ein großer Weihnachtsfreak. Ich freue mich so, dass sich die Jungs darauf eingelassen haben, diese Lieder zu bringen.“

Am Ende dieses denkwürdigen musikalischen Abends stießen die Looping Brothers zu An Rinn auf die Bühne. Das neunköpfige Spontanensemble verabschiedete sich unter anderem mit dem Mitsing-Klassiker „Will the circle be unbroken“. Auch wenn es spät war, waren bis dahin nur die gegangen, die am nächsten Morgen sehr früh zur Arbeit mussten. Alle anderen spendeten den beiden Bands großen, langanhaltenden Beifall. Und alle dürften jetzt darauf hoffen, dass Brian McSheffrey und seine Bandkollegen auch nächstes Jahr nicht die Nase voll haben von diesen Nikolaus-Konzerten.