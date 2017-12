Am Samstag, 9. Dezember 2017 Nikolausmarkt Lappenstuhl mit einigen Neuerungen

Lappenstuhl. Am Samstag, 9. Dezember 2017, findet rund um den Siedlertreff in Lappenstuhl der Nikolausmarkt statt.

Bekannt und beliebt ist der eher kleine Markt für seine gemütliche, heimelige Atmosphäre. Im Zelt spielen das Musikkorps und die Blaskapelle Lappenstuhl. Gleich nebenan sorgt die Siedlergemeinschaft, die für den Markt verantwortlich ist, für gegrillte Würstchen, Steaks und Getränke. Im warmen Siedlertreff gibt es Kaffee und Kuchen. Für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen mehrere Feuertonnen, die Tanja Brune gemeinsam mit ihrem Mann herstellt und auch an ihrem Stand zum Verkauf anbietet. Brune, neu im Vorstand der Siedlergemeinschaft, ist in diesem Jahr erstmalig für die Standorganisation zuständig.

Nikolaus um 17 Uhr

Ulla Skambracks bietet an ihrem Stand wieder Vogelhäuschen, Sterne und Teelichter aus Holz zum Verkauf an. Der FC Lappenstuhl brutzelt Champignons und die Klönfrauen bieten selbstgemachte Liköre an. Sitta Wrocklage ist mit ihrem selbst hergestellten Schmuck vertreten und Tochter Pauline bietet dieses Jahr Kräutersalze zum Würzen an. „Neu ist auch ein Stand, an dem Dosen, die mit Serviettentechnik aufgepeppt wurden, angeboten werden“, kündigt Brune an. Um 17 Uhr hat sich der Nikolaus angekündigt. Es haben sich schon viele Kinder bei ihm angemeldet, um ihr Päckchen persönlich abzuholen.