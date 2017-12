Weihnachtsmärkte 2017 Jugendtreff macht mit beim Heseper Weihnachtsmarkt

Wie ein bestens bestückter Gabentisch sehen die Gewinne der Tombola des Jugendtreffs Hesepe aus, die hier Richard Keib, Jacqueline Ruiz, Horst Sievert und Stefanie Uhlenkamp präsentieren. Foto: Holger Schulze

Hesepe. Auch in Hesepe sind es die Vereine und andere Gemeinschaften, die am zweiten Advent wieder für den Weihnachtsmarkt bereitstehen. Wir schauen aufs Programm am Sonntag, 10. Dezember, ab 14 Uhr.