Adventsserie „Angekommen“ Wie ein Tunesier aus Bramsche zum Platt-Preis kommt

Bramsche. Sie leben in Bramsche, Neuenkirchen-Vörden, Rieste. Manche seit Jahrzehnten, andere erst seit ein paar Monaten. Sie sind geflohen oder haben Arbeit gesucht und manchmal auch die große Liebe gefunden. Die Adventsserie „Angekommen“ beschreibt moderne Herbergssuchen. Heute: Moncef Zorgati aus Bramsche.

Die Zahl der Tunesier, die einen Preis für ihren Beitrag zur Pflege der plattdeutschen Sprache bekommen haben, dürfte überschaubar sein. Moncef Zorgati ist jedenfalls einer von Ihnen. Es ist nicht die einzige Besonderheit im Leben des 70-jährigen Trommlers der „Driewers“, der aus dem tunesischen Sousse nach Deutschland kommt und schließlich in Bramsche heimisch wird. So heimisch, dass er inzwischen nur noch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt.

Das ahnt niemand, als Zorgati am 12. Dezember 1970 Tunesien verlässt. Der damals 23-jährige hat sich auf eine Stellenanzeige von Volkswagen in Sousse beworben. Nach dem Abitur ist ihm die Arbeit als Verwaltungsangestellter in einem Internat zu perspektivlos und nicht interessant genug. Zwei Jahre arbeitet er in Wolfsburg bei VW am Band, bis ihn ein guter Freund in Göttinger Studentenkreise einführt. Und in seine Band: Mit Klaus Richter spielt Zorgati in der Folkloregruppe „Fiesta“, die südamerikanische Musik mit großem Erfolg und über den Raum Göttingen hinaus präsentiert. „Es gab damals viele Flüchtlinge aus den südamerikanischen Militärregimes in Argentinien und Chile“, erzählt Zorgati mit leuchtenden Augen von vielen begeistert gefeierten Auftritten in Clubs und Kneipen und auf Stadtfesten.

Stelle in Bramsche

Bei einem dieser Auftritte lernt er eine deutsche Studentin kennen, die sich für den tunesischen Trommler interessiert. Die beiden werden ein Paar, das auch zusammenbleibt, als sie eine Stelle in der Provinz findet: als Bibliothekarin in der Stadtbücherei Bramsche. 1975 beziehen sie ihre erste Wohnung hier an der Paul-Lincke-Straße. „Das war damals schon wie ein Dorf für mich. Die Große Straße war da noch die Hauptstraße mit viel Verkehr“ erinnert er sich.

Deutscher Pass

Doch die beiden leben sich gut ein. Erika Zorgati wird Leiterin der Stadtbücherei, Moncef studiert Maschinenbau und findet Arbeit in verschiedenen Konstruktionsbüros und schließlich als technischer Betriebsleiter bei einer Gabelstaplerfirma. 1981 kommt ihr Sohn zur Welt. Die junge Familie zieht nach Hesepe und wird endgültig heimisch. Moncef Zorgati beantragt den deutschen Pass und gibt die tunesische Staatsbürgerschaft auf. Seine Heimat hat sich unter der Herrschaft von Präsident Ben Ali in einen Polizeistaat verwandelt. Obwohl er enge Kontakte zur Familie in Sousse unterhält, traut er sich lange nicht mehr in seine alte Heimat.

Zeitenwende

Um so größer ist die Freude über die tunesische Revolution im Jahr 2010, die nach Ansicht von Zorgati eine nachhaltige Wende gebracht hat. „Die Demokratie funktioniert einmalig, allerdings ist die Korruption nach wie vor ein großes Problem: Da ist ohne Moos nichts los“, hat er in vielen Telefongesprächen und Besuchen vor allem in seiner Geburtsstadt Sousse herausgefunden. Er fährt immer wieder gerne dorthin, aber „wenn ich zwei Wochen da bin, will ich zurück. Ich bin mit 23 nach Deutschland gekommen, jetzt bin ich 70. Ich gehöre hierher“, sagt Moncef Zorgati.

Wohnungssuche

Ein einziges Mal ist er kurz davor, in die alte Heimat auszuwandern: Nach dem Tod seiner Frau im Jahr 2014 hat er das Haus verkauft und lange vergeblich eine Wohnung in Bramsche gesucht. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist“, meint er. Doch am Ende hat er Glück und findet die passende Wohnung am Bramscher Berg. Dort genießt er den Ruhestand, verbringt viel Zeit mit seinen Freunden und arbeitet gelegentlich als Dolmetscher in der Landesaufnahmebehörde. Bramsche ist ihm ans Herz gewachsen, „weil man sich da kennt und sich gegenseitig hilft. Das findest du in einer Großstadt nicht“.

Musik

Und dann ist da ja noch die Musik, der Zorgati auch in Bramsche verbunden geblieben ist. Die Bombo ist immer griffbereit im Wohnzimmer, regelmäßig trifft er sich mit anderen Mitgliedern der „Driewers“ für Proben und Auftritte. „De Driewers hebbet sik grote Verdienste üm de plattdütske Spraake maaket“, heißt es im Text der Urkunde, mit der den Mitgliedern der Band zum Wilhelm-Fedemann-Gedächtnispries 2016“ gratuliert wird. Moncef Zorgati präsentiert sie stolz auf seinem Sofa. Die Driewers verbinden plattdeutsche Texte mit afrikanischer und südamerikanischer Folklore zu einem stimmigen Ganzen. So wie Moncef Zorgati Tunesisches und Deutsches zu einem echten Bramscher.