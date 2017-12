Prozess vor Landgericht Hat Bramscher seine Ex-Freundin ermordet und angezündet?

Osnabrück. Wegen Mordes und Verdeckens einer Straftat steht jetzt ein 23-jähriger Bramscher vor dem Landgericht Osnabrück. Der Mann soll im Juni 2017 seine ehemalige Lebensgefährtin umgebracht und sie angezündet haben. Für das Verfahren haben die Beteiligten bislang zehn Prozesstermine notiert.

Am ersten Hauptverhandlungstag kam es nur zur Verlesung der Anklage. Demnach soll die Tat am Morgen des 9. Juni 2017 gegen 4.30 Uhr in der Wohnung des Mannes geschehen sein. Die Frau habe schlafend im Bett gelegen, so der Staatsanwalt. Der Angeklagte sei mit einer Axt in das Schlafzimmer getreten: Mehrfach schlug er dann so heftig gegen die Schläfe, dass die Schädeldecke durchbrochen wurde, lautet der Anklagevorwurf. Die Frau soll unmittelbar an den Folgen der Axthiebe gestorben sein.

Um die Tat zu vertuschen, habe der Angeklagte beschlossen, die Leiche seiner Lebensgefährtin zu verbrennen. Dazu zündete er das Bett an. Laut Medienberichten geschah die Brandstiftung erst am Nachmittag. Gegen 15 Uhr hatten Passanten in der Bramscher Innenstadt gesehen, wie ein Mann im zweiten Stockwerk eines Hauses am Brückenort ein Fenster öffnete. Unmittelbar danach sprang er in die Tiefe und verletzte sich durch den Aufprall schwer.

Während der alarmierte Rettungsdienst und ein Notarzt den verletzten Mann versorgten, drangen Feuerwehrleute unter Atemschutz in das Gebäude vor. „Die Wohnung brannte in voller Ausdehnung“, musste Bramsches Stadtbrandmeister Amin Schnieder anschließend konstatieren.

Vorgeworfen wird dem Angeklagten zudem, das Feuer im Wissen gelegt zu haben, dass sich in dem Wohn- und Geschäftshaus Mitbewohner und Mitarbeiter befanden. Der 23-Jährige äußerte sich vor dem Schwurgericht noch nicht zu den Vorwürfen.

Am Mittwoch, 13. Dezember 2017, wird der Prozess um 9 Uhr vor dem Landgericht in Osnabrück fortgesetzt.