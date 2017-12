Adventsserie „Angekommen“ Bramscherin Noura Veltrup floh als Kind aus dem Libanon

Bramsche. Sie leben in Bramsche, Neuenkirchen-Vörden, Rieste. Manche seit Jahrzehnten, andere erst seit ein paar Monaten. Sie sind geflohen oder haben Arbeit gesucht und manchmal auch die große Liebe gefunden. Die Adventsserie „Angekommen“ beschreibt moderne Herbergssuchen. Heute: Noura Veltrup aus dem Libanon.

Das Foto entstand an der Manara-Promenade in Beirut. Strahlende Sonne, ein entspannter Ferientag im Sommer, eine junge Frau in modischer westlicher Kleidung. Noura Veltrup aus Bramsche, wegen ihrer Kochkünste inzwischen sogar aus dem Fernsehen bekannt, ist zu Besuch bei ihrer Familie im Libanon, oder besser, bei denen, die damals blieben. Denn so ruhig war es in der libanesischen Hauptstadt nicht immer.

Bereits seit den 1950er Jahren war der Mittelmeerstaat Ort ständiger Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Schwere offene Kämpfe brachen 1970 aus, als aus Jordanien vertriebene, bewaffnete Kräfte der PLO versuchten, im Libanon gegen den Widerstand christlicher Milizen einen muslimischen Staat im Staate zu errichten. Eine von Anschlägen und Massakern geprägte Zeit endete 1975 im offenen Bürgerkrieg. Syrien intervenierte mit dem Mandat der Arabischen Union. Nach Anschlägen und um Stützpunkte der PLO im südlichen Libanon zu zerschlagen, drangen erstmals 1978 und dann wieder 1982 israelische Truppen in das Land ein. 1977 wird die kleine Noura als jüngstes von elf Geschwistern geboren.

Eine schöne Zeit in Syrien

Als westliche Perle der arabischen Welt war Beirut bekannt gewesen, als Paris des Nahen Ostens. Davon ist nicht mehr viel übrig, als Nouras Vater Hussein sich 1985 endgültig entschließt, mit seiner Frau und den fünf jüngeren Kindern die Heimat zu verlassen. „Sechs von uns waren schon älter und verheiratet“, erinnert sich Veltrup. „Vorher sind wir immer nach Syrien gefahren, wenn es ganz schlimm wurde. „Ich habe dort eine sehr schöne Zeit gehabt. Die Nachbarn haben uns mit allem, was wir brauchten, versorgt.“ Heute ist das kaum noch vorstellbar.

In Beirut nehmen die kriegerischen Handlungen unterdessen immer mehr zu. Tage und Nächte verbringen die Bewohner der Stadt wegen der Bombenangriffe im Bunker. „Ich habe es gehasst. Im Keller waren Ratten“. Sie erinnert sich: „Eines Morgens bin ich im Bunker aufgewacht. Alles war dunkel, ich war ganz allein und hatte Angst vor den Ratten. Ich bin in Panik zum Ausgang gelaufen und habe nur noch geschrien. Zum Glück hat meine Mutter mich vom Balkon aus gehört und hat mich geholt. Aber ich ertrage bis heute keine Dunkelheit.“ Im Chaos nach dem Bombenangriff hatte die Familie Noura einfach aus den Augen verloren.

Das Leben in Beirut wird immer mehr zur Hölle. Ein paar Schlaglichter: Von den Hausdächern aus suchen sich Heckenschützen ihre Opfer. Ein Schuss verfehlt Nouras Mutter nur um Haaresbreite. Ein Heckenschütze, der Anwohnern in die Hände fällt, wird mit den Beinen an ein Auto gebunden und durch die Straßen geschleift. Gewalt und Brutalität bestimmen den Alltag. Noura ist acht Jahre alt, als ihr Vater endgültig beschließt, der Heimat den Rücken zu kehren. „Das war damals noch einfach. Mein Vater hat einfach sieben Flugtickets nach Berlin gekauft.“

„Es war so furchtbar kalt“

Noura Veltrup erinnert sich gut an die Ankunft im fremden Land: „Es war so furchtbar kalt. Wir kannten das Land nicht und nicht die Vorschriften.“ Und so landen Vater, Mutter und fünf Kinder nicht bei Nouras Schwester in Berlin, sondern stranden auf dem Bahnhof in Helmstedt. Dort weist man der Familie eine leer stehende Wohnung in einem Nachbardorf zu. „Wir hatten nichts und die Läden waren geschlossen. Mein Vater hat dann in einem Nachbarhaus geklingelt. Die älteren Leute waren freundlich und haben uns mit Caprisonne und Süßigkeiten versorgt“, erinnert sich Noura Veltrup. Am nächsten Morgen entdeckt der Vater den Tante-Emma-Laden unten im Haus „und wollte erst mal 35 Brötchen kaufen. Die hat er aber nicht bekommen. Die anderen Dorfbewohner sollten ja auch noch etwas über behalten“, erzählt sie. „Er wollte wohl etwas bunkern, wie im Krieg“.

Die Menschen behandeln die Flüchtlingsfamilie freundlich, Nonnen eines benachbarten Klosters basteln mit den Kindern und spielen mit ihnen.

Bald zieht die Familie nach Wildeshausen weiter. In der Schule ist alles fremd, nicht nur die Sprache. „Die Kinder liefen rum und spielten auf dem Hof“. Noura kann es nicht fassen. Auf der Privatschule, die sie in Beirut besuchte, wurde streng auf Disziplin geachtet. Rennen war untersagt, man ging gesittet.

„Deutschland hat mit viel gegeben“

Es war kein leichter Start, aber im Nachhinein blickt Noura Veltrup dankbar zurück. „Deutschland hat mir viel gegeben. Ich habe schnell Freunde gefunden. Die Menschen waren freundlich und herzlich“. Eine Familienhelferin half über die erste schwere Zeit hinweg. „Aber am wichtigsten war: Man war frei, ohne Krieg, ohne Verstecken, ohne, dass schon wieder ein Toter auf der Straße liegt.“

Sie absolviert eine Berufsausbildung, arbeitet als Bürokauffrau in Wildeshausen. Eine von Nouras Schwestern lebt damals in Bramsche. „Meinen Mann habe ich im Zug kennengelernt“, lacht sie. .„Bramsche fand ich damals schon so nett und schnuckelig. Da wollte ich auch hin“. Schließlich überredet sie sogar ihren Mann, der damals noch in Düsseldorf arbeitet, ihr nach Bramsche zu folgen, wo das Ehepaar und zwei Töchter inzwischen seit Jahren leben. „Für ihn war so eine arabische Großfamilie schon eine fremde Welt, besonders die vollen Tische beim Essen.“

Aus Bramsche in die „Küchenschlacht“

Womit wir bei Noura Veltrups großer Leidenschaft wären, dem Kochen und besonders den arabischen Gerichten, die sie auf dem Weg über Mutter Fayrouz Rezepte in die Volkshochschule und von dort sogar in die ZDF-Küchenschlacht führen. Die orientalischen Aromen bringen ihr großes Lob von Johann Lafer, Alfons Schubeck und anderen Koch-Promis und zuletzt sogar den Sieg im Profi-Special der Küchenschlacht. Noura Veltrup ist endgültig angekommen in Deutschland.

Aber die schreckliche Wirklichkeit im Nahen Osten bleibt immer im Fokus. „Meine Geschwister, die dort leben, sind ständig in Angst“. Eine Schwester lebt im Libanon, eine in Damaskus, eine andere im völlig zerstörten syrischen Aleppo.“ Viel Trauriges gäbe es zu berichten. Noura Veltrup winkt ab: Zu privat. Bis sie dann ganz energisch wird. „Uns geht es hier allen so gut. Ich verstehe nicht, warum Menschen sich beschweren. Menschen, die hier gegen Flüchtlinge hetzen, sollten wissen, dass niemand freiwillig sein Land verlässt.“ Dann fährt die Muslima fort: „Ich wehre mich dagegen, wenn alle Muslime in einen Topf geworfen werden und ich will mich nicht immer rechtfertigen müssen. Wer andere Menschen umbringt wie der IS, ist ein Verbrecher. Nichts anderes. Das Erste, was ich als kleines Kind im noch Libanon in der Schule gelernt habe, ist, dass alle Menschen gleich sind und dass ein Muslim Menschen jeder Religion und jeder Herkunft akzeptieren muss. Das gebe ich meinen Kindern so weiter.“.