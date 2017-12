Auszeichnung für Leo Honerkamp Bramscher in Berlin als bundesbester Azubi geehrt

Bramsche/Berlin. Als einer von 213 bundesweit besten Auszubildenden ist der Bramscher Leo Honerkamp von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Berlin ausgezeichnet worden.

Von den 213 Geehrten haben drei ihren Beruf bei Unternehmen aus dem Bezirk der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim gelernt. Leo Honerkamp wurde bei der Welzel Anlagen GmbH, Bramsche, zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik ausgebildet.

„Absolute Spitze“

Die drei ehemaligen Auszubildenden sind deutschlandweit die Besten in ihrem Ausbildungsberuf. Ihre Abschlussprüfungen haben sie mit der Note „sehr gut“ bestanden. „Besser geht es nicht. Mit Ihrer großartigen Leistung gehören Sie zur absoluten Spitze. Darauf dürfen Sie stolz sein“, lobte IHK-Präsident Martin Schlichter den Fleiß und die Beharrlichkeit der drei Bundesbesten. Mit dieser Auszeichnung werde nach außen deutlich gemacht, dass sich eine solide berufliche Ausbildung in unserem dualen System lohne, für die Auszubildenden persönlich, für das ausbildende Unternehmen und nicht zuletzt für die gesamte Gesellschaft. „Der qualifizierte Facharbeiternachwuchs ist Garant für die Innovationskraft unseres Wirtschaftsstandortes“, so Schlichter.

Ehrung durch Günther Oettinger

DIHK-Präsident Eric Schweitzer, der zusammen mit Günther Oettinger, EU-Kommissar für Haushalt und Personal, die Ehrung der besten Auszubildenden übernahm, betonte in seiner Rede: „Den Bundesbesten gebührt meine größte Anerkennung und mein Respekt. Dennoch ist der Blick auf unseren deutschen Ausbildungsmarkt nicht ungetrübt: Für junge Menschen wird es zwar immer leichter, einen Ausbildungsplatz zu finden. Für Unternehmen aber wird es immer schwerer, ihre offenen Ausbildungsplätze zu besetzen. In jedem dritten Betrieb bleiben Ausbildungsplätze inzwischen unbesetzt. Fast jeder zehnte IHK-Ausbildungsbetrieb hat im letzten Jahr nicht einmal eine einzige Bewerbung erhalten. Wir müssen also mit Vorurteilen aufräumen und die berufliche Bildung noch viel stärker bewerben.“

Im Jahr 2017 haben bundesweit mehr als 300 000 Auszubildende ihre Ausbildungsprüfung bei der jeweiligen IHK abgelegt. Allein bei der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim waren es 4959 Auszubildende.