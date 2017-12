Lothar Lewandowski seit zwölf Jahren dabei Warum der Bramscher Weihnachtsmarkt so besonders ist

Bramsche. Mit seinen 32 Buden ist der Bramscher Weihnachtsmarkt eher einer von der kleinen Sorte. Doch das ist auch gut so, findet Lothar Lewandowsky, ehemaliger Vorsitzender der Bürgerstiftung, die sich seit ihrer Gründung bei dem Markt engagiert.

„Der Bramscher Weihnachtsmarkt ist so schön, weil er so klein und kompakt ist“, sagt Lothar Lewandowsky. „Und weil sich so viele Vereine, Verbände und die Kirche organisieren.“ Neben beispielsweise Sport- und Schützenvereinen gehört auch die Bürgerstiftung dazu. Kurz nach ihrer Gründung vor zwölfeinhalb Jahren habe das Stadtmarketing die Stiftung für den Markt gewonnen. Nachdem sie anfangs mit nur einer Bude vertreten gewesen sei, betreibe sie inzwischen zwei Stände. Am kommenden Wochenende, 9. und 10. Dezember, werden dort heißer Winterapfel, Feuerzangenbowle, frisch gebackene Waffeln und Ofensuppe angeboten.

Von Bürgern für Bürger

Doch was ist das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt? Für den 83-jährigen Lewandowsky liegt die Antwort auf der Hand: „Es ist ein Markt von Bürgern für Bürger und nicht zu vergleichen mit den großen Weihnachtsmärkten. Er ist überschaubar, besinnlich und gemütlich.“

Lothar Lewandowsky war zwölf Jahre lang Vorsitzender der Bramscher Bürgerstiftung und hilft seit deren Gründung beim Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt mit. Foto: Nadine Grunewald

Durch den Umzug des Weihnachtsmarktes von der Grünfläche vor der St. Martinkirche auf den Kirchplatz vor drei Jahren habe der Markt an Attraktivität gewonnen. Ende der 1990er Jahre hatte das Stadtmarketing die Organisation des Weihnachtsmarktes von den Schaustellern übernommen und ein neues Konzept erarbeitet.

Attraktivität aufrecht erhalten

Am Wochenende wird Lewandowsky wie in den vergangenen Jahren erneut in der Bude der Stiftung stehen und die Speisen und Getränke für den guten Zweck verkaufen. Da freue er sich bereits drauf. „Die Stimmung auf dem Markt ist gut und man kennt sich hier.“

Auch wenn er voll des Lobes für die Organisatoren durch das Stadtmarketing ist, einen Wunsch für die Zukunft hat der 83-Jährige: „Der Markt sollte nicht viel größer werden. Und ganz wichtig: Wenn mal ein Verein oder Beschicker ausfällt, muss die Lücke sofort aufgefüllt werden, damit der Markt nicht an Attraktivität verliert.“