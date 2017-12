Brüder und Schwester An Rinn und Looping Brothers im Universum in Bramsche

Bramsche. Zum traditionellen Weihnachtskonzert im Universum in Bramsche lädt sich die Folk-Band An Rinn immer wieder Gäste ein. Am Mittwoch, 6. Dezember, folgen die Looping Brothers der Einladung.

Von der Grünen Insel bis zu den Sümpfen Louisianas reichen die Ursprünge der Musik, die An Rinn und die Looping Brothers am Nikolaustag in Bramsche vortragen. An Rinn ist bekannt dafür, Folk aus Irland und Schottland mit einem Schuss skandinavischer und amerikanischer Musik zu würzen. Seitdem Anke Morhaus zur Band gehört, ist der Facettenreichtum von An Rinn noch einmal angewachsen.

Die Looping Brothersüberzeugen mit feinstem Bluegrass, der so original klingt, als kämen die drei Musiker aus dem Süden der USA.

Das Konzert von An Rinn und den Looping Brothers im Universum in Bramsche beginnt am Mittwoch, 6. Dezember, um 20 Uhr. Eintritt: 12 Euro. Kartentelefon: 05461/61161.