Empfang im Rathaus Schüler aus Bramsche und Biskupiec forschen gemeinsam

Bramsche. Das Bramscher Greselius-Gymnasium und die ZESPŌŁ SKOŁ in Biskupiec pflegen bereits seit 2006 eine Schulpartnerschaft, die jetzt durch ein Projekt zur deutsch-polnischen Geschichte ausgebaut werden soll. Zum Auftakt besucht derzeit eine Gruppe polnischer Gymnasiasten Bramsche und wurde am Montagnachmittag, 4. Dezember 2017 im Rathaus empfangen.

Die intensive Auseinandersetzung mit der gemeinsamen Geschichte beider Völker wird ermöglicht durch eine Förderung im Rahmen des Erasmus-Programms der EU-Kommission, das junge Menschen zu Austausch und gegenseitigem Kennenlernen motivieren will. Was bislang eher aus dem universitären Kontext bekannt ist, schließt inzwischen ausdrücklich Schüler mit ein, erläutert Klaus Wahlbrink, der am Bramscher Gymnasium das Forschungsprojekt gemeinsam mit seinem Kollegen aus der Schulleitung, Tobias Stich, organisiert hat. Beide sind Historiker, die Beschäftigung mit der wechselvollen Geschichte des deutsch-polnischen Verhältnisses war deshalb naheliegend und die Idee, Schüler aus beiden Ländern in die Beschäftigung mit dem auch aktuell brisanten Thema einzubinden ebenfalls.

Plakatausstellung geplant

„Wir hatten dann die Idee, eine Plakatausstellung zusammenzustellen, die vielleicht im ganzen Landkreis gezeigt werden kann“, sagt Wahlbrink. Der Landkreis Osnabrück ist Partnerkreis des polnischen Bezirks Olsztyn, zu dem aus Biskupiec gehört. Im regulären Unterricht bleibe für die eingehende Beschäftigung mit einem so komplexen Thema kaum Zeit, erklärt der Geschichtslehrer weiter. Am Greselius-Gymnasium beschäftigen sich die Schülerdeshalb im Rahmen eines Seminarfachs mit der Thematik, die jungen Leute aus Biskupiec nehmen an einer AG teil. Um in den Genuss der Fördermittel zu kommen, mussten die beiden Lehrer etliche Überstunden leisten. Die Antragsformulare der EU-Kommission sind extrem umfangreich. Es ging deshalb eine geraume Zeit ins Land, bis das Projekt mit dem Besuch der polnischen Gäste an den Start gehen konnte. Praktische Hilfeleistung bei der Organisation leistete die Polen-Sektion des Bramscher Partnerschaftsvereins.

Besuch in Berlin

Bevor es am Mittwoch weiter geht nach Berlin, besuchen die Schüler aus Biskupiec mit ihren deutschen Altersgenossen den Unterricht und sammeln erste Ideen für die geplante Ausstellung. Untergebracht sind sie in den Familien ihrer Projektpartner. Insgesamt sind vier Treffen, zwei in Bramsche, zwei in Biskupic geplant.

Beim Empfang im Rathaus begrüßte Bürgermeister Heiner Pahlmann die jungen Gäste und ihre Lehrerinnen Bogumila Radamska und Joanna Marcinkowska. „ Wir sprechen immer viel von Völkerverständigung “, so der Bürgermeister. „Wir müssen das Thema aber von der hohen politischen Ebene herunterholen. Wenn sich die Menschen verstehen, ist es das Beste, was Europa passieren kann“, ergänzte Pahlmann, bevor er die Schüler selbst aufforderte, ihn mit Fragen zu „löchern“. Die folgten auch, aber zunächst ergriff Daniel aus Biskupiec in fließendem Deutsch das Wort: „Ich möchte mich in aller Namen für die Gastfreundschaft bedanken“, sagte der Schüler mit Verwandten in Deutschland.