Sitzung am Donnerstag Bramscher Rat entscheidet über neue Märkte

Bramsche. In der letzten Sitzung des Jahres muss der Bramscher Stadtrat noch einmal Schwerstarbeit leisten: 29 Tagesordnungspunkte werden am Donnerstag, 7. Dezember 2017, behandelt. Und nicht wenige davon sind durchaus brisant.

Mit großer Sicherheit wird der Rat den Schlussstrich unter eine scheinbar unendliche Geschichte ziehen: Mit der Verabschiedung des Bebauungsplanes „Industriegebiet an der Hafenstraße“ wird der Weg frei für den Bau eines Lebensmittel-Discounters (Penny) an der Engter Straße. Der Fachausschuss hatte den Satzungsbeschluss einstimmig empfohlen, mit dem die letzte Hürde auf einem langen und steinigen Weg genommen würde. Mit dem ebenfalls zu erwartenden Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Innenstadt III“ wird der Weg frei gemacht für die Erweiterung der Schule an der Heinrichstraße und die Ansiedlung von Euronics XXL und Action im ehemaligen Telepoint-Markt.

Kontroversen zu erwarten

Kontroverse Diskussionen sind bei den Anträgen der Parteien zu erwarten. Die CDU bringt mit dem Wunsch nach Abschaffung der Baumschutzsatzung und der Forderung nach Einrichtungen von Parkplätzen an der Mühlenstraße zwei Anträge vor, die bereits mehrfach abgelehnt wurden. Die SPD beantragt zum einen die unbefristete Übernahme der Ehrenamtskoordinatorin Maria Stuckenberg. Zum anderen fordert sie zusammen mit der FDP eine Machbarkeitsstudie mit Kostenermittlung für die Installation automatischer Bewässerungsanlagen auf städtischen Sportplätzen.

Das Thema Finanzen nimmt zum Jahresabschluss breiten Raum ein. Bürgermeister Heiner Pahlmann bringt den Haushaltsentwurf für 2018 ein, der traditionell nicht diskutiert wird. Ebenso traditionell geht es zum Jahresende um den Jahresabschluss des Abwasserbeseitigungsbetriebes sowie dessen Wirtschaftsplan für 2018.