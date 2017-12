2018 droht Sitzungsmarathon Bramsche: Streit um Zeitplan für Etatberatung

be/pm Bramsche. Die SPD-Fraktion im Bramscher Stadtrat möchte ab dem nächsten Jahr den städtischen Haushalt jeweils bereits im Dezember des Vorjahres verabschieden. Das bedeutet, dass der Haushalt 2019 bereits im Dezember 2018 verabschiedet werden soll. Und es im nächsten Jahr gleich zweimal Haushaltsplanberatungen geben wird. Die CDU als zweitgrößte Fraktion ist gegen diese Neuerung.

Seit mehr als zehn Jahren wird in Bramsche der Haushalt erst im ersten Quartal des jeweiligen Jahres verabschiedet. Diese Regelung wurde seinerzeit auf Vorschlag der Verwaltung eingeführt, um belastbarere Zahlen für die Planung zu zahlen. Die SPD-Fraktion verweist in einer Pressemitteilung auf die Bestimmung der Niedersächsischen Kommunalverfassung, nach der der Haushalt bereits einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Kommunalaufsicht vorzulegen sei. „An diese Regelung wollen wir uns natürlich soweit es geht halten,“ wird der Fraktionsvorsitzende Neils zitiert.

Die Steuerschätzung Mitte des Jahres genüge völlig, um einen vernünftigen Haushalt zu entwerfen. Letztendlich entscheide sich erst im laufenden Jahr, wie realistisch die Prognosen und Ansätze seien, so Neils. Durch die frühere Verabschiedung des Haushaltes könne sichergestellt werden, dass bereits im Januar mit der Umsetzung der beschlossenen Vorhaben begonnen werde, insbesondere betreffe dies die Ausschreibungen für bauliche Vorhaben.

Sitzungsmarathon 2018

Wenn die SPD, die zusammen mit der FDP über die Mehrheit im Stadtrat verfügt, diese Änderungen durchsetzt, gibt es 2018 einen Sitzungsmarathon: Der Haushalt für 2018 wird in der nächsten Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 7. Dezember, eingebracht. Danach beginnt die Diskussion über das Zahlenwerk in den Fraktionen, Arbeitskreisen und Ausschüssen. Für die Ratssitzung am 22. Februar ist die Verabschiedung des Haushaltes 2018 geplant. Der Etatentwurf für 2019 müsste dann im Frühherbst eingebracht und in der Vorweihnachtszeit verabschiedet werden. „Somit finden in einem Jahr zwei Haushaltsplanberatungen statt. Das nehmen wir aber bewusst in Kauf“, betont Oliver Neils.

CDU dagegen

Die CDU-Stadtratsfraktion hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, das bisherige Verfahren beizubehalten. „ Bis dahin sind eine Reihe von Prognosedaten wie etwa Steuerschätzungen deutlich belastbarer vorhanden,“ meint der Fraktionsvorsitzende Andreas Quebbemann. Es gebe keine belastbaren Zahlen, um Haushaltsansätze zu hinterfragen, der Plan „wird damit noch mehr zum Blick in die Glaskugel,“ meint Quebbemann. Das bisherige Verfahren, das seinerzeit auf Wunsch der Verwaltung eingeführt worden sei, habe sich bewährt.

Die Christdemokraten finden es auch unpasssend, den politischen Schlagaustausch, der mit der Haushaltsberatung verbunden ist, in der Weihnachtszeit zu führen. Es sei „bedauerlich, dass so eine gravierende Veränderung gegen den erklärten Willen der zweitstärksten Fraktion umgesetzt werden wird,“ findet Quebbemann.