Basketballer 79:42 gegen Logabirum Der Motor der Bramscher Korbjäger stottert nur kurzzeitig

Bramsche. Die Regionalliga-Basketballer der Red Devils Bramsche sind zurück in der Erfolgsspur. Beim letzten Heimspiel des Jahres hatten die Hasestädter nur ein Viertel lang Probleme mit den Gästen von Fortuna Logabirum.

Am Ende springt ein deutlicher 79:42-Sieg für den TuS heraus.

Im ersten Viertel sehen die Zuschauer in der Realschulhalle allerdings zunächst auf beiden Seiten intensive Verteidigungsbemühungen. Die Führung wechselt stets hin und her – und die Aufsteiger aus Logabirum kämpfen auf Augenhöhe mit den Red Devils. Diesen unterlaufen einige leichte Fehler. Exemplarisch ist Derick Pope, der den Ball am Viertelende, bei noch acht Sekunden auf der Uhr, völlig ohne Not verdaddelt.

Beim Stand von 14:14 startet der zweite Abschnitt. Bramsche findet nun offensiv besser in die Partie und schöne Aktionen von Center Heiner Fährrolfes (Dreipunktwurf zum 21:18 in der 14. Spielminute) und Abstauber von Allrounder Marko Primorac (28:20, 16.) lassen den TuS-Vorsprung wachsen. Als Logabirums bester Spieler, Justinas Gaizelis, dann in der 19. Minute mit einer Beinverletzung vom Feld getragen werden muss, geht die Struktur im Spiel der Gäste endgültig verloren.

Bramsche nutzt das dank noch intensiverer Verteidigung und vier Zählern von Marcel Kosiol zur Schlussoffensive vor der Halbzeitpause. In diese geht der TuS mit einer 35:23-Führung.

Im zweiten Durchgang gelingt es den Hausherren schnell, für klare Verhältnisse zu sorgen. Ein 10:0-Lauf läutet das dritte Viertel ein und vergrößert den Bramscher Vorsprung auf 45:23 (25.). Wie in der ersten Halbzeit macht die Defensive der Mannschaft von Trainer Dennis Wesselkamp den Unterschied. Logabirum hat bereits beim Ballvortrag große Probleme und erzielt in der zweiten Hälfte insgesamt nur 19 Punkte. Beim Schlusspfiff führen die Gastgeber mit 37 Zählern Vorsprung und halten dank des Heimerfolgs Anschluss an die Tabellenführer vom SC Langenhagen. Der SC gewinnt am gleichen Tag gegen den Osnabrücker TB mit 111:61 und bleibt damit weiter ohne Niederlage.

„Jeder im Team kam heute auf seine Einsatzzeiten und fügte sich immer direkt gut ins Spielgeschehen ein. Mit der Teamleistung bin ich absolute zufrieden. Jetzt heißt es für uns volle Konzentration auf das Auswärtsspiel in Langenhagen in zwei Wochen“, fasste Red-Devils-Headcoach Dennis Wesselkamp seine Gemütslage nach dem siebten Saisonsieg zusammen.

Für den TuS Bramsche spielten: Bernd Fährrolfes 14 Punkte, Marko Primorac 13, Romello Steffen 12/1 Dreier, Jan Philipp Seitz 11, Heiner Fährrolfes 6/1, Daniel Meyer 6/2, Marius Rautenstrauch 6, Max Grevemeyer 5/1, Marcel Kosiol 4, Derick Pope 2, Andreas Joachim, Yannik Rautenstrauch.