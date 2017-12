Zwischen Heimathaus und DGA Stimmungsvoller Adventsmarkt in Achmer

Achmer. Vorweihnachtliche Stimmung herrschte an diesem Sonntag beim Adventsmarkt in Achmer.

Bunt und mit vielen Lichterketten war das Gelände rund um das Heimathaus und die Dorfgemeinschaftsanlage geschmückt. Die Gebäude und Büdchen erstrahlten regelrecht in gemütlichem Licht.

Passend zur Beleuchtung war auch die Stimmung gut an diesem Nachmittag in Achmer. Jung und Alt statteten dem Markt einen Besuch ab, viele Familien nutzten die Gelegenheit für einen kleinen Sonntagsausflug. Denn die Möglichkeit, den einen oder anderen zu treffen und nebenbei das große kulinarische Angebot zu nutzen, verlockte zum Vorbeischauen. Auch die vielen selbstgemachten Dinge luden regelrecht zum Stöbern ein.

Doch nicht nur die Besucher waren zufrieden. Kristina Westerkamp, die Selbstgenähtes verkaufte, zog ebenfalls ein positives Resümee. „Der Markt ist gut besucht und die Stimmung wirklich gut.“, so die Ausstellerin. Anke Infeld und Silke Pohl von den Landfrauen Achmer bedauerten, dass der Andrang nicht ganz so groß wie in den letzten Jahren sei. „Vielleicht liegt es am Wetter. Aber wir sind glücklich, dass es passend zum Marktbeginn aufgehört hat zu regnen.“, meinte Pohl.

Neben dem Nikolaus, der mit Einbruch der Dunkelheit in Achmer ankam, gab es eine weitere Besonderheit beim Adventsmarkt: Die Landfrauen initiierten eine Versteigerung, deren Erlös für Weihnachtsbeleuchtung in Achmer verwendet werden soll. Wer weiß, vielleicht erleuchten die Achmeraner Straßen im nächsten Jahr dann alle in weihnachtlichem Licht.