Adventsmarkt 2017 in Engter Reges Treiben rund um das Gemeindehaus

Engter. Als am Sonntagmittag nach dem Gottesdienst Pastor Andreas Siemens den Adventsmarkt von Engter eröffnete, hatten die Organisatoren und Standbetreiber bereits in mehrstündiger Fleißarbeit das Budendorf vor dem Gemeindehaus für die Gäste des Marktes vorbereitet.

Nun reihten sich in den Ständen Kerzen und Kissen; fanden sich Babymützen und Räucherforellen, wurden Ofenkartoffeln und „Heißer Michel“ ausgeschenkt.

Im roten Pavillon der Ortsfeuerwehr duftete es nach dem weihnachtlichen Heißgetränk und gegenüber im Stand der Jäger köchelte das zuvor erlegte Reh- und Damwild gemeinsam mit der Wildsau im Topf der Waidmänner.

Der Adventsmarkt von Engter lebte erneut vom Einsatz der örtlichen Vereine und bot neben der Möglichkeit zum Erwerb von weihnachtlicher Dekoration und Geschenken eine gerne wahrgenommene Gelegenheit für die Begegnung mit Bekannten und Freunden.

Musikalisch werteten der Posaunen- sowie der Kinderchor den Adventsmarkt auf.

Und drinnen im Gemeindehaus wirbelten die Mitglieder der TuS Turnabteilung zwischen dem Speiseraum und Spülküche umher, um der Nachfrage nach den Kuchen und Torten beizukommen.

Erstmals eine Wichtelwerkstatt

Ab 15.30 Uhr standen zudem die kleinen Besucher im Fokus der Angebote. In der in diesem Jahr neu eingerichteten Wichtelwerkstatt wurden Weihnachtskarten und Tannenbaumschmuck gebastelt. Wer sich hingegen lieber passiv unterhalten lassen wollte, der durfte seine Ohren den Geschichten leihen, die im Viertelstundentakt vorgelesen wurden.

Die Nachfrage nach Ständen habe in diesem Jahr die Möglichkeiten des Veranstalters übertroffen, ließ Organisatorin Margret Gausmann bei einem halben Becher Feuerzangenbowle vor dem Stand der Kirchspielstiftung wissen, und dachte schon mal über Erweiterungsmöglichkeiten der Fläche für neue Buden in der Zukunft nach.

Als gegen 17 Uhr der Besuch des Nikolaus erwartet wurde, galt es in Engter, eine Entscheidung über den Aufenthaltsort zu treffen. Denn etwa zeitgleich hatten sich in der St. Johanniskirche nebenan der Elternchor der Freien Waldorfschule „Canto Vivace“, der A-cappella-Chor „Earsinn“ und die Sängerin Darya Nazarko angesagt. Zwischen Süßigkeiten oder Sangesfreuden konnte also gewählt werden.