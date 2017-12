Weihnachtsmusical 2017 „Neues Leben“ spielt „Alice in Bethlehem“ in Bramsche

Bramsche. Nach gut eineinhalb Stunden waren die 740 Zuschauer von der Premierenvorstellung am Samstag restlos begeistert. Tosenden Beifall im Stehen bekamen die 130 Darsteller am Ende von „Alice in Bethlehem“, dem Weihnachtsmusical 2017 der Gemeinde Neues Leben in der Moltkestraße.

„Die Anspannung fällt nach der Premiere ab. Aber nur für einen Tag“, hatte Sonja Kelm vorher gesagt. Grund zur Sorge muss sie als Regisseurin für die restlichen Vorstellungen nicht haben. Ihr Ensemble ist eingespielt und agiert mit viel Freude. Diese ist von Anfang an zu spüren und überträgt sich sofort auf das Publikum. Das wiederum trägt die Darsteller bis ans Ende des Stückes. Kleinere Pannen, wie ein kurzzeitig ausgefallenes Mikrofon des Schlagzeugs oder ein verpasster Texteinsatz, trüben den Genuss des Musicals nicht im Geringsten bzw fallen gar nicht erst auf.

Neue Elemente und Regieeinfälle

„Alice in Bethlehem“ ist eine Variation von „Die große Hoffnung“, das Gemeindemitglied Elena Schmik 2009 schrieb. Es geht damals wie heute um die Schöpfungsgeschichte und die Verkündigung der christlichen Botschaft. Gerade die vielen neuen Elemente und Regieeinfälle, die Sonja Kelm einarbeitete, sind es, die „Alice in Bethlehem“ so neu und einzigartig machen. So ist es von Alice Darstellerin Veronika Kelm grandios umgesetzt, wie sie als über den Dingen stehende, immer zweifelnde und fragende Figur der Neuzeit in der biblischen Geschichte mitwirkte. Den sprachlichen Jargon der heutigen Jugend traf sie perfekt und auch ihr Oufit passt voll in die Zeit. Dazu kamen die in neuen Versionen zu hörenden Songs aus dem alten Musical. Damit hauchte der musikalische Leiter, Jakob Schmik, dem alten Stück neues Leben ein.

Und immer wieder gab es Neues auf der Bühne zu entdecken. Szenenapplaus bekamen zum Beispiel die wunderbar fantasievoll steckenden Kostümen steckenden Darsteller der Fische in der Schöpfungsszene.

Ein bisschen anders

Beim Weihnachtsmusical der Gemeinde Neues Leben ist alles ein bisschen anders als anderswo – im positiven Sinne. Nicht zuletzt deswegen, weil die Gemeinde immer noch eine Gemeinde und kein Theaterbetrieb ist, wie Pastor Andreas Morasch im Vorfeld betonte. Anders als im Theater ist zum Beispiel auch, dass die Hauptrollen nicht doppelt besetzt sind. Das macht den Verantwortlichen für die noch bevorstehenden Aufführungen kein Kopfzerbrechen. Pastor Morasch ist überzeugt: „Wir glauben, dass alles gut geht. Es ist alles eine Glaubenssache“.

Die nächsten zwei Aufführungen von „Alice in Bethlehem“ finden am Samstag, 9. Dezember 2017, und am Sonntag, 10. Dezember 2017, jeweils um 16.45 Uhr an der Moltkestr. 6 in Bramsche statt Der Eintritt ist frei.