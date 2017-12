Mit Bariton Markus Deckefr Weihnachslieder in der Thomaskapelle Lappenstuhl

Markus Decker (Bariton) und Stanislav Boianov (Klavier) brachte die Zuhörer in der Thomaskapelle in vorweihnachtliche Stimmung. Foto: Irina Doelitsch-Kaufmann

Let it snow! Dies war das ungeschriebene Motto der ersten Konzerthälfte am Freitagabend in der Thomaskapelle in Lappenstuhl. Zu einem vorweihnachtlichen Konzert hatten der Ortsrat Lappenstuhl und der Kirchenvorstand der Johannisgemeinde Engter eingeladen.