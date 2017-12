Umbauarbeiten am „Wiederhall“ Neuer Besitzer der Bramscher Tennishalle plant Renovierung

Bramsche. Die Tennishalle „Am Wiederhall“ hat einen neuen Besitzer. Dieser plant in den kommenden Monaten allerlei Renovierungen.

Zunächst sollen die Garten- und Außenanlagen um das Hallengebäude herum „durchforstet“ und neu angelegt werden. Das könnte - wenn das Wetter in den nächsten Wochen mitspielt - schon zu Beginn des Jahres 2018 erfolgen. Im Frühsommer sollen dann größere Sanierungsarbeiten am Hallendach (offenbar künftig Solaranlagen) und ein Austausch der Beleuchtung im Halleninneren (hin zu LED) auf den Weg gebracht werden, heißt es aus dem Team von Werner Strätker. Mittelfristig habe man zudem den Belag der Tennisplätze im Auge, um attraktive Sportmöglichkeiten anzubieten, schildert Projektbetreuer Nico Hindersmann.

Der Unternehmer Strätker aus Lemförde hatte die „Wiederhall“-Tennishalle an der Straße am Vördener Damm von Geschäftsleuten aus Wallenhorst erworben. Normalerweise ist er mit seiner Firma ASI Service GmbH im Bereich der Entsorgung von Asbest und anderen Gefahr- bzw. Schadstoffen aktiv. Allein für die Renovierung der Tennishalle in der Gartenstadt nimmt Strätker als neuer Besitzer nun - geschätzt - eine stattliche sechsstellige Summe in die Hand.

Keine nennenswerten Veränderungen sollen - Stand heute - an der Gastronomie und Anlaufstelle im Eingangsbereich des Gebäudekomplexes vorgenommen werden. Das kleine Bistro solle auch künftig, so Nico Hindersmann, von 9 bis 23 Uhr geöffnet sein und Anlaufstelle für die Sportler sein.

Nicht zum Tennishallenkomplex von Werner Strätker gehören übrigens die Außenplätze direkt nebenan. Auch hier fliegen zwar während der Sommermonate die Bälle über die Netze, doch diese Spielfelder werden vom Verein TC Bramsche genutzt, verwaltet und gepflegt.