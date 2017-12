Am Stapelberger Weg Heseper sorgen sich vor Belastungen durch Baugebiet

Hesepe. Anwohner des Stapelberger Wegs in Hesepe fürchten eine zunehmende Verkehrsbelastung in ihrer Straße durch das angrenzende Baugebiet. Damit verbunden: Noch mehr Lärm – und womöglich Kosten für einen Ausbau der Straße, den die Anwohner nicht wollen.

Wer durch den Stapelberger Weg läuft, tritt immer wieder in Schlaglöcher, die bei schlechtem Wetter regelmäßig mit Regenwasser gefüllt sind. Und das ist auch gut so und soll so bleiben, meint Petra Schaper, die zusammen Sandra Geier, Christa und Jürgen Thie sowie Gabriele Thie auf ihre Sorgen aufmerksam machen wollen. „Wir wollen, dass die Straße so bleibt, wie sie ist“, betont Schaper. Ein Ausbau bringe Kosten mit sich, aber für die Anlieger „keinerlei Nutzen“, meint Schaper.

Ganz im Gegenteil: „Wir befürchten, dass sich der Stapelberger Weg zu einer Durchfahrtstraße für die Bewohner des neuen Baugebiets nebenan entwickelt“, stellt Jürgen Thie klar. Deshalb habe man sich schon frühzeitig in das Bebauungsplanverfahren eingebracht, das im Frühjahr 2016 abgeschlossen wurde. Ob die darin durch die Stadt Bramsche und die Kommunalpolitik zugesagten Lösungen ausreichen, bezweifelt man bei der „Interessengemeinschaft Alt Hesepe“, wie sich diech Nachbarn bezeichnen.

Poller vorgeschlagen

„Natürlich wird ein großer Teil der Bewohner des Baugebiets die neu geschaffene Zu- und Ausfahrt von der Kreisstraße nutzen“, sagt Thie. Aber es gebe eben auch einen Bereich des Baugebiets, „von dem aus es wesentlich einfacher ist“, bei uns durch den Stapelberger Weg in Richtung Innenstadt zu fahren“, so Thie weiter. Man habe deshalb zu einem frühen Zeitpunkt schon der Stadt vorgeschlagen, an der Grenze zwischen „altem“ Stapelberger Weg und Neubaugebiet einen Poller zu errichten, der ausschließlich durch Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Müllabfuhr überfahrbar gewesen wäre. „Aber das wurde leider nicht für nötig befunden“, ist Gabriele Thie bis heute enttäuscht.

Lediglich die Errichtung eines sogenannten Baumtores, das eine optische und bauliche Einengung zwischen altem und neuem Baugebiet bewirken soll, sei zugesagt worden, versehen mit einer Beschilderung „Einfahrtsverbot“. Die Anwohner halten das nicht für ausreichend. „Es werden hier Autos die Abkürzung nutzen“, ist Schaper überzeugt. Genauso Fahrradfahrer, beispielsweise Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Schule. „Und dann wird es über kurz oder lang aus dem Neubaugebiet die Forderung geben, den Stapelberger Weg auszubauen oder Straßenbeleuchtung zu installieren. Aber wir wollen das nicht“, betont Schaper noch einmal. Mittlerweile sei man sich aber nicht einmal mehr sicher, „ob dafür nicht schon die Pläne in der Schublade liegen“.

Schild zu spät aufgestellt

Dieses Misstrauen rührt auch daher, dass die Anwohner bislang „um jeden Schritt kämpfen mussten“. Als Beispiel nennen sie eine Beschilderung in der Zufahrt zum Stapelberger Weg, dass eine Durchfahrt für Baufahrzeuge untersagt und auf die neu geschaffene Einfahrt in das Baugebiet verweist. „Das wurde, anders als vereinbart, erst zum Ende der Erschließungsarbeiten aufgestellt. Bis dahin sind jeden Tag Lkw und Bagger durch unsere Straße gefahren – und zusätzlich natürlich auch noch über die Kreisstraße“, berichtet Gabriele Thie.

Sie wünscht sich ebenso wie die anderen der „Interessengemeinschaft“, „dass man unsere Sorgen bei der Stadt endlich ernster nimmt“. Durch die Kreisstraße, über die täglich mehr als 7000 Fahrzeuge fahren, und die nahe Bahnstrecke „sind wir schon genug belastet. Mehr geht nicht. Das beschneidet schon unsere Lebensqualität“.

Auf Anfrage unserer Redaktion erkärt dazu Hartmut Greife als Baudirektor der Stadt Bramsche, dass die Errichtung des Baumtores und die Beschilderung „Verbot der Einfahrt“ wie im Bebauungsplan vorgesehen erfolgen werde. Gegen einen Poller habe sich die Polizei ausgesprochen. Für das Neubaugebiet habe die Stadt eine „sehr gute Anbindung an die Kreisstraße“ geschaffen mit Abbiegespur und Mittelinsel. Diese Zufahrt sei wesentlich attraktiver als die Fahrt über den Friedhofsparkplatz und den nicht ausgebauten Stapelberger Weg. „Gleichwohl“, so Greife weiter, „wird es immer mal Leute geben, die von Süden in das Baugebiet fahren. Das wird die Stadt nicht verhindern können.“ Ausbaupläne für den Stapelberger Weg gebe es nicht, auch sei nicht vorgesehen, Straßenlaternen zu installieren. Greife verweist zudem darauf, dass die Stadtverwaltung derartige Vorhaben nicht alleine durchsetzen könne. „Das hat der Stadtrat zu entscheiden“, betont er.