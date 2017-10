CDU beantragt Aufhebung Dritter Anlauf gegen Bramscher Baumschutzsatzung

Bramsche. Die CDU-Stadtratsfraktion unternimmt einen dritten Anlauf, um die Bramscher Baumschutzsatzung zu kippen. Neue Munition liefert den Christdemokraten ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Osnabrück, das die Anordnung von Ersatzpflanzungen durch die Stadt Bramsche in einem Fall für unzulässig erklärt.

Die Regelung zur Verpflichtung von Ersatzbepflanzungen sei ein zentrales Element der Satzung und „offenbar in etlichen Fällen im Rathaus rechtswidrig gehandhabt worden,“ heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion. „Dass die Einschätzung des Verwaltungsgerichtes Osnabrück von der Verwaltung über Monate verheimlicht worden ist und nun auch noch klein geredet wird, ist ein starkes Stück“, kritisierte darin Fraktionsvorsitzender Andreas Quebbemann: „Wenn nun SPD, FDP und Grüne immer noch keinen Handlungsbedarf sehen und untätig bleiben, ist das für die betroffenen Bürger völlig unverständlich.“

Kritik an Verwaltung

Die Tatsache, dass ein Verwaltungschef es zulasse, Informationen zurückzuhalten und ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker nicht umfassend zu informieren, sei schlimm genug. „Schlimmer aber noch ist der Eingriff in die Eigentumsrechte der Grundstückseigentümer. Diese Anmaßung gehört auch in Bramsche endlich abgeschafft, wie im gesamten Landkreis Osnabrück,“ erinnerte Quebbemann an den eigentlichen Streitpunkt. Zweimal hat die CDU bereits die Abschaffung der Satzung beantragt, beide Male wurde dies von einer breiten Mehrheit aus SPD, Grünen, FDP und Linken abgelehnt. Lediglich Marius Thye als parteiloses Mitglied der Grünen-Ratsfraktion stimmte mit der CDU.

„Handwerklicher Fehler“

Die Vorwürfe gegen die Verwaltung weist Baudirektor Hartmut Greife zurück. Im noch nicht genehmigten Protokoll der letzten Ratssitzung finde sich eine ausführliche Stellungnahme mit rechtlicher Bewertung des erwähnten Gerichtsurteils. „Dabei ging es um einen von der Stadt erlassenen Kostenbescheid aufgrund einer Ausnahmegenehmigung der Stadt auf Grundlage der Baumschutzsatzung. Die Rechtsauffassung der Stadt wurde bestätigt“, schreibt Greife auf Anfrage unserer Redaktion. Auch in einem weiteren Verfahren gegen denselben Betroffenen habe die Stadt Recht bekommen.

In einem dritten Verfahren schließlich ging es um die besagte Ersatzanpflanzung. Dazu habe das Gericht festgestellt, dass diese Befugnis nur dem Landkreis zustehe, die Stadt hätte dies in Verbindung mit dem ersten Bescheid zur Ausnahme von der Baumschutzsatzung regeln müssen. Das sei aber „fehlerhafterweise“ unterblieben, räumt Greife ein: „Es gab bei Erlass der Ersatzpflanzung einen handwerklichen Fehler der Verwaltung, mehr aber nicht.“

Satzung rechtskonform

Es sei deshalb festzuhalten, dass die Baumschutzsatzung rechtskonform sei, betont Greife:. „Der Vorwurf, die Stadt hätte eine Einschätzung des VG Osnabrück über die Rechtswidrigkeit der Baumschutzsatzung verheimlicht, entbehrt jeder Grundlage. Wäre die Satzung rechtswidrig, wäre dies vom Gericht schon im ersten oder zweiten Verfahren, das der Kläger angestrengt hat, festgestellt worden, denn die Satzung ist in diesen Verfahren überprüft worden.“