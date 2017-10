Naturdenkmal 2016 gefällt Tafel erinnert an ehemalige Kalkrieser Gerichtslinde

Die Hinweistafel auf die alte Gerichtslinde präsentieren (v.l.) Marc Brockmeyer, Franz-Josef Böge, Hasso von Bar und Heiner Schulze, Dahinter steht die vom Landkreis neu angepflanzte Linde. Fotos: Heiner Beinke

Kalkriese. Eine Hinweistafel erinnert jetzt an die alte Versammlungslinde in Kalkriese. Landkreis Osnabrück und Terra Vita haben am Standort nahe des Schlosses Alt Barenau außerdem eine neue Linde gepflanzt, die vielleicht irgendwann so stattlich wird wie das alte Naturdenkmal.