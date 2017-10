3000 Euro und tolle Erfahrung Bramscher holen sich Kinderrechte-Preis in Hannover ab

So hat die Preisjury die Bramscher beurteilt: „Mitbestimmen und Einfluss nehmen dort, wo man lebt. Das Kinderrecht auf Beteiligung gilt auch und ganz besonders in Kommunen, denn dort werden die Lebensräume von Kindern und Jugendlichen gestaltet. Ein lebendiges Gemeinwesen braucht engagierte junge Menschen. Wer den Herausforderungen von morgen begegnen möchte, beteiligt deshalb möglichst früh junge Menschen. In Bramsche partizipieren Kinder und Jugendliche allen Alters. Neben dem Jugendparlament werden seit 2013 auf Initiative der Stadtjugendpflege auch Kinderbürgermeister*innen gewählt. Sie bilden eine Brücke von Kindern in die Politik und zur Verwaltung der Stadt. Denn: Bei allen Sachen, die Kinder und Jugendliche betreffen, haben sie das Recht mitzuentscheiden und mitzuwirken – so, wie es in § 36 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vorgegeben ist. Wir gratulieren zu dieser frühen demokratischen Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen.“