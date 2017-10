Interview mit Ulrike Stuckwisch Wie die Standesbeamtin Bramsches erste Männer-Hochzeit erlebt hat

Bramsche. Die Standesbeamtin Ulrike Stuckwisch hat das erste Paar gleichen Geschlechts in Bramsche getraut. Welche Herausforderungen dabei zu meistern waren, berichtet Stuckwisch im Interview.

Frau Stuckwisch, die sogenannte Ehe für alle ist nun auch in Bramsche angekommen. Sie haben die erste Trauung vollzogen. Wie sind Sie diese Aufgabe angegangen?

Letztlich gibt es kaum einen Unterschied zu anderen Trauungen. Zentral ist natürlich, beide Partner zu fragen, ob sie mit dem anderen die Ehe eingehen möchten. Da war mir natürlich wichtig, dass ich mich nicht verspreche und das Paar versehentlich zu Mann und Frau erkläre. Ich habe mich für den Begriff „Eheleute“ entschieden. Ansonsten bin ich nur kurz auf diese Besonderheit eingegangen, dass es sich um die erste Eheschließung dieser Art handelt. Wie sonst auch, stand für mich aber das Paar an sich im Mittelpunkt, an das ich einige Worte gerichtet habe – darauf abgestimmt, wie ich beide Partner in den bisherigen Gesprächen kennengelernt habe.

Es war in den vergangenen Wochen des Öfteren zu lesen, dass sich die Paare als „Ehemann“ und „Ehefrau“ in die Urkunde eintragen lassen müssen, weil die Software in den Rathäusern noch nicht für die „Ehe für alle“ angeglichen wurde. Ist das wirklich so?

Nein, das stimmt so nicht. Für Diekers musste ich allerdings tatsächlich bei der sogenannten Anmeldung der Eheschließung darauf achten, dass das Formular nicht die Worte „Mann“ und „Frau“ enthält. Das lag einfach daran, dass die beiden so schnell waren und direkt ins Standesamt gekommen sind, nachdem das Gesetz beschlossen worden war. Die Urkunden sind bei uns aber standardmäßig auch für gleichgeschlechtliche Paare hinterlegt. Nur in unserer internen Registrierung muss es noch angepasst werden, das soll aber in absehbarer Zeit abgeschlossen sein.

Wie stark ist die Nachfrage von gleichgeschlechtlichen Paaren nach Eheschließungen in Bramsche?

Unmittelbar nach der Trauung von Michael und Maik Dieker fand gleich die nächste Eheschließung eines gleichgeschlechtlichen Paares statt, da waren es zwei Frauen. Zwei weitere Trauungen sind zudem bereits terminiert. Insgesamt also vier – das ist, finde ich, schon durchaus viel. Zumindest wenn man die Zahl der in Bramsche eingetragenen Lebenspartnerschaften als Vergleichswert nimmt. Das waren nämlich nur 17, seit dieses Konstrukt 2001 eingeführt wurde. Ein paar bislang noch unverbindliche Anfragen hat es zudem auch gegeben. Interessant war, dass manche Paare ganz überrascht waren, dass es für die Eheschließung auch eine Zeremonie im Trauungszimmer hier im Rathaus gibt, wenn sie bereits in einer Lebenspartnerschaft sind. Da dachte manches Paar, es würde nur die Urkunde umgeschrieben. Dabei sind die Trauungen in diesem Fall sogar kostenlos.

Weiterlesen: Heinrat von Maik und Michael Dieker: Erste gleichgeschlechtliche Ehe in Bramsche