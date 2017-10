Heirat von Maik und Michael Dieker Erste gleichgeschlechtliche Ehe in Bramsche

Bramsche. Ein großer Tag für Michael und Maik Dieker: Die beiden Männer aus Hesepe haben sich am Mittwoch vor dem Bramscher Standesamt das „Ja“-Wort gegeben. Sie sind das erste gleichgeschlechtliche Paar, das in der Hasestadt die Ehe schließt.

Am Mittwochvormittag fand im Rathaus die Zeremonie statt, in der Michael und Maik Dieker im Beisein von Freunden und Familie durch Standesbeamtin Ulrike Stuckwisch zu Eheleuten erklärt wurden. Ein außergewöhnlicher Moment für alle Beteiligten: Für Stuckwisch, die das erste gleichgeschlechtliche Paar in Bramsche traute. Besonders aber natürlich für Michael und Maik Dieker selbst.

Seit vier Jahren ein Paar

Kennengelernt hat sich das Paar vor rund vier Jahren in Bad Salzuflen, „wo ich damals zu einer Reha war“, erinnert sich der heute 40-jährige Maik Dieker. Michael habe ihm damals versprochen, ihn später mal in Bramsche zu besuchen. „So ganz ernstgenommen habe ich das nicht - aber er hat es wahrgemacht“, erzählt Maik weiter. „Allerdings erst, als ich wusste, wo ich überhaupt hinmuss: Ich hatte keine Ahnung, wo Bramsche liegt“, lacht Michael, der damals in Bielefeld wohnte.

Die Beziehung der beiden wächst. Michaels Lebensmittelpunkt verlagert sich immer mehr nach Bramsche, auch wenn der jetzt 46-Jährige bis heute seinen Job im sozialen Bereich in Bethel behalten hat, „weil ich es besser als dort nicht treffen kann“, wie er sagt.

Das Paar beginnt zu bauen, in Hesepe, nahe bei Maiks Arbeitsplatz in der von seinem Vater geführten Spedition. 2014 beschließen die beiden, ihre Lebenspartnerschaft eintragen zu lassen, Michael nimmt Maiks Nachnamen Dieker an.

Dass sie später eine Ehe mit allen Rechten schließen können, „damit haben wir nicht mehr gerechnet“, sagt Maik. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel im Juni 2017 fast beiläufig in einer Interviewrunde anmerkt, sie könne sich zur lange diskutierten Frage der „Ehe für alle“ eine Gewissensentscheidung - ohne Koalitionszwang - im Bundestag vorstellen, sind die Diekers wie elektrisiert. Erst recht am 30. Juni, als es tatsächlich zur Abstimmung im Parlament kommt: „Ich konnte mich bei der Arbeit gar nicht richtig konzentrieren, weil ich mich immer wieder informieren musste, was da in Berlin gerade passiert“, gibt Michael zu. Als dann kurz darauf, an einem Freitag, auch der Bundespräsident den letzten noch nötigen Schritt vollzieht und das Gesetzespaket unterzeichnet, steht für Michael Dieker fest: „Am Montag gehe ich ins Standesamt - und ohne Termin für unsere Eheschließung nicht wieder da raus“. Gesagt, getan: Auch wenn es etwas kompliziert war - „weil die Standesbeamtin verständlicherweise noch überhaupt nicht wusste, was die Formalien sind“ -, kommt Michael Dieker mit der Gewissheit aus dem Rathaus, dass er und sein Partner Maik an diesem 4. Oktober 2017 heiraten würden.

Diskriminierung erfahren

Dass die beiden Heseper damit das erste gleichgeschlechtliche Paar sind, das in Bramsche die Ehe eingeht, ist ihnen nicht wichtig. Maik Dieker nennt einen eher ideellen Grund: „Es haben so viele Menschen so lange für diese sogenannte Ehe für alle gekämpft, das wollen wir jetzt auch würdigen“. Und Michael Dieker macht deutlich, dass nach seiner Meinung das bisherige Konstrukt der „eingetragenen Lebenspartnerschaft“ nicht ausreichte: „Mit der Ehe für alle ist im Grunde zwar nur noch das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare angeglichen worden. In anderen Bereichen wie dem Namens- oder Steuerrecht waren wir schon gleichberechtigt“, erklärt er. Im Alltag sei es dennoch immer wieder zu Situationen gekommen, die er als diskriminierend empfand: „Ich habe mich kürzlich für eine Fortbildung beworben und musste dafür wurden auch meine persönlichen Daten abgefragt. Als Familienstand muss ich dann ‚eingetragene Lebenspartnerschaft‘ angeben - und schon kennt mein Gegenüber meine sexuelle Orientierung, die ihn aber gar nichts angeht“, schildert Michael Dieker ein Beispiel, und fügt noch ein weiteres an: „Als wir wegen der Hausfinanzierung bei der Bank waren, gab es kein passendes Formular für den Kreditvertrag: Da war nur ‚alleinstehend‘, ‚verheiratet‘, ‚geschieden‘, ‚verwitwet‘ anzukreuzen. Es hat Tage gedauert, bis das geregelt war“.

Bislang, so schließen Michael und Maik Dieker nicht nur daraus, „tut Deutschland sich sehr schwer, gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu akzeptieren“. Sie hoffen, dass sich das nun ändert. Deshalb haben sie geheiratet. Und natürlich aus einem weiteren, viel wichtigeren Grund: Weil sie sich lieben.

Standesbeamtin Ulrike Stuckwisch führte durch die Zermonie und erklärte das Paar Michael und Maik Dieker zu Eheleuten.