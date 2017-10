Rottmann mit Forum-Tagen zufrieden Verträge zur Varusforschung in Kalkriese vor Verlängerung

Kalkriese. „Ja, es brummt im Moment“, sagte Dr. Joseph Rottmann nicht unzufrieden. Der Geschäftsführer der Varusschlacht GmbH konnte während des Forums Kalkriese, das ganz im Zeichen archäologischer Vorführungen und der aktuellen Grabungsbefunde stand, „so circa 2000 Besucher an drei Tagen“ begrüßen.

Sonntags waren auf dem weitläufigen Gelände hinter dem großen Museumsturm vor allem „viele Interessierte von außerhalb, auch überregionale Gäste gekommen“, so Rottmann, „heute am Tag der Deutschen Einheit waren dann mehr die Einheimischen da“. Den Montag dazwischen hakte der Varus-Geschäftsführer übrigens so schnell als verregnet ab, dass er ihn in seiner Veranstaltungsbilanz erst gar nicht groß erwähnte.

Würdigung durch den Universitätspräsidenten

Archäologen aus Kalkriese sowie der Universitäten Osnabrück und München hatten – neben Experten von Fachfirmen – den Interessierten zuvor ihre jeweiligen Arbeits- und Vorgehensweisen erklärt bzw. auch konkret demonstriert. Zudem gab es Vorträge, Führungen, aber auch einige Mitmachangebote. Zum Beispiel für Kinder und deren Eltern in den kleinen Gruben der Grabungscamp-Hütten. Hier konnten die großen und kleinen Besucher selbst zur Kelle und zur Schaufel greifen.

„Das Projekt Kalkriese strahlt als Kooperation zwischen der Universität Osnabrück, dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Osnabrück und dem Museum weit über unsere Region hinaus“, hatte kurz vor dem dreitägigen Forum bereits der Präsident der Universität Osnabrück, Prof. Dr. Wolfgang Lücke, betont: „Kalkriese ist aus wissenschaftlicher Sicht ein hochattraktiver Standort, an dem es lohnt weiter zu graben, wie uns gerade auch die aktuellen Funde und Befunde wieder zeigen.“

Eine Einschätzung, die Joseph Rottmann teilt. Der Geschäftsführer freut sich sichtlich, Ende Oktober unter anderem die zuständige Fachministerin aus Hannover in Kalkriese begrüßen zu können. Anlässlich der Unterzeichnung und damit der Verlängerung des Kooperationsvertrages mit dem Land Niedersachsen und der Universität Osnabrück . In dem Kontrakt (Rottmann: „Er ist unterschriftsreif“) wird die Fortsetzung der gemeinsamen Forschungsarbeiten zur Varusschlacht besiegelt.

Ministerin wird zur Unterzeichnung anreisen

Ebenso steht 48 Stunden später die Verlängerung des Grabungsvertrages mit dem Landkreis Osnabrück (vertreten durch Landrat Dr. Michael Lübbersmann) auf dem Programm. Und zwar an einem Abend, an dem auch der niedersächsische Landesarchäologe Dr. Henning Haßmann in einem Vortrag die bisherigen Funde in Kalkriese würdigen und deren Bedeutung für die Geschichtsschreibung rund um das römische Imperium einordnen wird. Denn inzwischen liegt es drei Jahrzehnte zurück (im Jahre 1987), dass auf dem Gelände bei Kalkriese erste römische Denare und Bleigeschosse entdeckt wurden.