„Morgenmän“ am Markt Radiosender ffn Freitag mit Gewinnspiel in Bramsche

Bramsche. Der Radiosender ffn sendet am Freitag, 6. Oktober, live aus Bramsche: Ab 6 Uhr ist „ffn-Morgenmän“ Franky zu Gast.

Am Kirchplatz verschenkt er an einen glücklichen Gewinner 1000 Euro in bar. Im Rahmen der Programmaktion „Die ffn-Moneymail“ erfüllt ffn seit Anfang September mehrmals täglich die Wünsche seiner Hörer. Jeden Freitag geht es für eine Spezialausgabe der „ffn-Moneymail“ hinaus ins ffn-Sendegebiet, um vor Ort einen Hörer persönlich glücklich zu machen.

Ab 6 Uhr ist Franky am Freitag in Bramsche. Dann können die Bramscher am Kirchplatz eine Teilnehmerkarte ausfüllen und bis 7.30 Uhr in die Lostrommel werfen. Kurz danach heißt es Daumen drücken, denn dann wird der 1000-Euro-Gewinner gezogen. Danach sind Franky und das ffn-Team noch bis etwa 8.30 Uhr vor Ort, bevor es zurück nach Hannover geht.