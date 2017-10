Souverän trotz Wackler Bramscher Basketballer gewinnen in Wolfenbüttel

Bramsche. Die Regionalliga-Basketballer der Ademax Red Devils Bramsche konnten ihr erstes Auswärtsspiel der Saison in Wolfenbüttel mit 67:58 (35:21) für sich entscheiden.

Ähnlich wie beim Auftaktsieg gegen Braunschweig dominierten die Hasestädter in Wolfenbüttel das Spielgeschehen, ohne die Partie jedoch frühzeitig entscheiden zu können.

Zu Beginn der Partie war TuS-Kapitän Bernd Fährrolfes von Wolfenbüttel selbst mit einem Foul nicht zu stoppen. Bramsche übernahm dadurch schnell die Führung und zog auf 9:4 (4. Spielminute) davon. Die Red Devils machten den Gastgebern vor allem mit einer äußerst engagierten Defensive Probleme. Bis zum Viertelende punktete Wolfenbüttel in der Folge nur noch von der Freiwurflinie und wurde früh dazu gezwungen, eine Auszeit zu nehmen.

Klare Pausenführung

Im zweiten Viertel war im Spiel der Hasestädter kein Bruch zu verzeichnen. Die „Roten Teufel“ bestimmten das Geschehen auf dem Feld und führten zur Mitte des Abschnitts mit 16 Punkten (29:13). Danach unterliefen dem Team von TuS-Trainer Dennis Wesselkamp einige kleine Fehler, die dafür verantwortlich waren, dass die Führung ein wenig schmolz. In die Pause ging man beim Stand von 35:21 für die Gäste.

Nachdem TuS-Neuzugang Derick Pope direkt nach Wiederanpfiff zwei Dreipunktwürfe versenken konnte, sprach Vieles für eine frühe Vorentscheidung. Ab der 23. Spielminute (41:26 für den TuS) rappelte sich Wolfenbüttel allerdings noch einmal auf und verkürzte den Devils-Vorsprung von Minute zu Minute. Die Hausherren stellten in der Verteidigung um und erlaubten den Bramschern bis zum Viertelende nur noch fünf Zähler.

Zehn Punkte in Folge

Zu Beginn des Abschlussviertels lag der TuS somit nur noch mit 46:41 vorn. Bramsche traf in dieser Phase von außen nichts und bis zur 33. Minute (48:43) blieb der Vorsprung gleich. Dann schlug jedoch die Stunde von Distanzspezialist Daniel Meyer. „Dreier Meyer“ erzielte zehn wichtige Punkte in Folge und da die Red Devils nun auch in der Defensive wieder besser zusammenspielten, war dies die Vorentscheidung. Den Neun-Punkte-Vorsprung zwei Minuten vor Schluss (62:53) gaben die Gäste bis zum Ende nicht mehr her.

„Wir sind voll konzentriert in die Partie gegangen, das hat sich am Ende ausgezahlt“, lobt TuS-Trainer Dennis Wesselkamp den Fokus seiner Mannschaft und konstatiert: „Unser Erfolg war vollkommen verdient und für den weiteren Verlauf der Saison ungeheuer wichtig.“

Für den TuS Bramsche spielten: Daniel Meyer 19 Punkte/3 Dreier, Derick Pope 16/3, Bernd Fährrolfes 10, Romello Steffen 8, Marko Primorac 6, Jan Philipp Seitz 5, Max Grevemeyer 3/1, Marcel Kosiol, Heiner Fährrolfes.