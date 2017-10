25:18 gegen Georgsmarienhütte Bramscher Handballer behalten ihre weiße Weste

Bramsche. An ihrem vierten Spieltag schlugen die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche den TV Georgsmarienhütte mit 25:18. Für die Mannschaft aus der Tuchmacherstadt war es der vierte Erfolg der Spielzeit.

In den Beginn der Partie mischten sich auf beiden Seiten einige Unaufmerksamkeiten und abgepfiffene Zweikämpfe, sodass das von den Bramschern geplante Tempospiel gegen die Gäste aus Georgsmarienhütte nie wirklich aufkommen konnte.

Nach einer recht ausgeglichenen Anfangsphase begannen sich die Hausherren langsam einen Vorsprung zu erarbeiten. Von einem 4:3 nach sieben Minuten erhöhte man auf 8:4 nach 13 Minuten. Dabei tat sich vor allem TuS-Torhüter Kai Golchert hervor, der zahlreiche Großchancen des Turnvereins parierte. Aber auch sein Positionskollege Tobias Geese konnte sich auszeichnen, als er zum Parieren eines Siebenmeters eingewechselt wurde und auch genau dies tat.

Klare Halbzeitführung

Dazu kam eine recht stabile Bramscher Defensive, die gut zusammenarbeitete und immer früh auf den Mann ging. Lediglich über die Außen kamen die Hütter einige Male zum Abschluss und erzielten auf diesem Weg, von wenigen gelungenen Gegenstößen abgesehen, den Großteil ihrer Tore.

Nach dem Abschied von Gábor Fehér stand Zweite-Herren-Trainer Maik Podszuweit an der Seitenlinie. Er teilt sich Fehérs Aufgaben bis auf Weiteres mit Spielertrainer Christoph Müller. Die Mannschaft des Duos führte zur Halbzeit bereits mit 13:8.

Kurze Schwächephase

In der Pause hatten die TuS-Trainer einige Umstellungen vorgenommen, die sichtlich zulasten der Abstimmung und des Spielflusses gingen. Auf der Gegenseite zeigten die Hütter in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs ihre stärkste Phase, in der sie einige vergebene Bälle der Bramscher in eigene Treffer umwandeln konnten.

Erst in der 38. Minute erzielte Alexander Brockmeyer mit dem 14:11 den ersten Treffer der Hasestädter in der zweiten Hälfte. Podszuweit hatte zwischenzeitlich alle drei A-Jugend-Youngsters gleichzeitig eingesetzt, mit denen er im Vorjahr noch den Staffelsieg in der Jugendliga geholte hatte: „Heute war ein gutes Spiel, um seinen jungen Leuten Spielanteile zu geben. Auch beim zwischenzeitlichen 13:11 hatte ich nie das Gefühl, dass unser Sieg ernsthaft gefährdet war.“

Entsprechend traf das TuS-Team nach Brockmeyers Treffer noch in rascher Folge zweimal nacheinander (16:11) und hielt bis zum Spielende stets einen deutlichen Vorsprung.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand zwischenzeitlich das Schiedsrichter-Gespann, dessen Entscheidungen auf beiden Seiten zu einigen umstrittenen Zeitstrafen und abgepfiffenen Torchancen führten.

Beim Schlusspfiff hieß es 25:18 für die Bramscher Gastgeber, deren Sieg letztlich verdient war und souverän erspielt wurde. Neben der guten Mannschaftsleistung freute sich Müller dabei besonders über die Premiere von Lars Meyer. Der A-Jugendliche hatte in seinem ersten Spiel für die Senioren gleich zwei Tore geworfen.

Nach dem Sieg belegen die Bramscher Handballer punkt- und torgleich mit der Eickener Spielvereinigung weiterhin den ersten Platz und bleiben damit die Herbstferien über Tabellenführer der Landesliga Weser/Ems.

Für den TuS Bramsche spielten: Alexander Brockmeyer 9 Tore, Marcel Golchert 4, Kai Gellermann 3, Lars Meyer 2, Christoph Müller 2, Michel Ortland 2, Marc Clausing 1, Björn Engler 1, Julian Göcke 1, Marko Klein Helmkamp, Jonas Landwehr sowie Tobias Geese und Kai Golchert (beide TW).