Gute Erträge dank Sommerregen Maisernte läuft in Bramsche auf Hochtouren

Epe. Hochsaison für die Maisernte in der Region: Wie ist die Stimmung bei den Landwirten – gibt es Besonderheiten in diesem Jahr? Die Bramscher Nachrichten haben nachgefragt.

Lohnunternehmer

Auf dem Acker von Landwirt Steffen Kiesekamp in Epe stehen vier große Schlepper mit ebensolchen Anhängern in Reih und Glied. Die Mittagspause ist soeben zu Ende, Lohnunternehmer Wilhelm Lindwehr aus Balkum kann das gelbe Ungetüm wieder starten, um den Rest der Maispflanzen zu häckseln. Rund 60 Hektar Mais sind es allein bei Steffen Kiesekamp. Seine Ernte wandert nicht zur Biogasanlage, sondern wird zum großen Silohaufen festgefahren, um die Milchkühe das ganze Jahr über mit Futter versorgen zu können.

Der Lohnunternehmer hat neben dem imposanten Häcksler zusätzlich Schlepper und Anhänger inklusive Fahrer mitgebracht. Früher kam die Unterstützung bei der Ernte aus der Nachbarschaft, wie Steffen Kiesekamp weiß. Jetzt ist der Hof der einzige Milchviehbetrieb vor Ort. Darum greift er auf die „weitläufige Nachbarschaft“ zurück und meint damit Alfred Kappelmann, Landwirt aus Vinte , der heute den Silohaufen verdichtet und selber auf die Unterstützung des befreundeten Eper Landwirts zählen kann.

Regen zur rechten Zeit

Am 18. September hat Steffen Kiesekamp die Maisernte gestartet. Und die Erträge seien nach der schlechten Getreideernte nun „sehr gut“, berichtet er. Es habe im Sommer reichlich Regen zur passenden Zeit gegeben. Und der häufige Starkregen hat seine Maispflanzen nicht - wie andernorts häufiger zu sehen - großflächig abknicken lassen. Das sei sortenbedingt, vermutet er. In so einem Fall sei die Ernte schwieriger. Der Häcksler könne dann nur langsam fahren und brauche ein spezielles „Gebiss“.

Mit Wildtieren im Mais hat Steffen Kiesekamp ebenfalls keine Probleme. Nachdem die Wendespur rund um das Feld gehäckselt ist, werde von der Mitte aus geerntet, damit Hasen und Fasane zu beiden Seiten aus dem Mais laufen können, erklärt der Landwirt. „Wildschweine haben wir hier nicht, die gibt es wohl in Achmer und Kalkriese“, sagt er.