Angebot ab dem 2. Oktober Busse zwischen Bramsche und Wallenhorst fahren stündlich

Bramsche. Ab dem 2. Oktober soll eine neue, stündliche Busverbindung zwischen Bramsche und Wallenhorst geben. Darauf weist die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Wallenhorst (VOS Wallenhorst) in einer Pressemitteilung hin.

Zum Fahrplanwechsel im August hatte die VOS den Angaben zufolge „Anpassungen am aktuellen Fahrplanangebot vorgenommen“. Dadurch seien aber „Defizite für die Fahrgäste“ entstanden, die nun „mit einer neuen, stündlichen Verbindung zwischen Wallenhorst und Bramsche gelöst werden“, wie es in der Mitteilung heißt.

Das neue Fahrplanangebot zwischen Wallenhorst und Bramsche entspreche in etwa dem Angebot vor dem Fahrplanwechsel im August. Zu Beginn der Angebotsausweitung stünden die Fahrplaninformationen eventuell noch nicht im gewohnten Umfang an den Haltestellen oder in der Online-Fahrplanauskunft zur Verfügung. Diese können im Internet unter www.vos.info abgerufen werden.

Eine nachhaltige Etablierung des neuen Angebotes ist noch abhängig von der politischen Entscheidung in der Gemeinde Wallenhorst.