Konzert in der Alten Webschule „Therapiezentrum“ überzeugt bei Konzert in Bramsche

fwen Bramsche. Schwache Resonanz, starke Bands: Nur wenige Zuhörer erlebten am Samstag in der Alten Webschule ein überzeugendes Konzert vor allem der Band „Therapiezentrum“.

Die Osnabrücker Band „Therapiezentrum“ stellte dabei ihre neue Single „Mach Dein Kreuzchen bei Ja!“ bei einem gemeinsamen Konzertabend mit der Bremer Band „wirfürwen“ in der Alten Webschule in Bramsche vor.

Beide Bands spielten jeweils etwa eine Stunde und unterhielten das Publikum mit solider deutscher Popmusik. Das die beiden Bands kurzfristig die Reihenfolge getauscht hatten war eine gute Idee.

Weiterlesen: Bramscher Kulturflohmarkt entfaltet seinen Charme

Während „wirfürwen“ melodiöser und mit hörbaren Funkeinflüssen eine eher moderate Poprichtung darboten steigerte sich mit dem Auftritt von „Therapiezentrum“ das Tempo spürbar. Sängerin Gianna, wie immer barfuß und mit engsitzenden Shorts, entwickelt auf der Bühne eine besondere Dynamik. Immer wieder setzte Gitarrist Matze mit beinharten Heavy Metall Soli wuchtige Akzente, sodass die ambitionierte Popmusik der Band im Ergebnis eine starke Präsenz entwickelte.

Obwohl gerade einmal zehn zahlende Gäste anwesend waren, gaben beide Bands richtig Gas und haben gute Werbung für ihre Musik gemacht. Frank Schüttenberg wurde mit zwei Freunden von der Band „Therapiezentrum“ zu diesem Konzert eingeladen und war anschließend restlos begeistert: „Du merkst, dass die Bands richtig Bock hatten zu spielen“.

Durch die geringe Zuschauerzahl ergaben sich aber auch interessante Möglichkeiten mit dem Publikum zu kommunizieren. So nutzte die frischgebackene Sozialarbeiterin Gianna eine vom Publikum erbetene Pinkelpause für ein interaktives Spiel mit den Zuschauern. Es ist schade, dass so wenige Gäste diesen wirklich guten Konzertabend in der Alten Webschule mit ihrem Erscheinen gewürdigt hatten. Die Veranstalter um Petra Becker hatten ein tolles Musikprogramm auf die Beine gestellt. Bleibt zu hoffen das solche Events nicht bald der Vergangenheit angehören.

Der Funke zum Publikum sprang über.