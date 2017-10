Gäste mit weiter Anreise Oktoberfest auf dem Kalkrieser Campingplatz

jup Kalkriese. Das Phänomen „Oktoberfest“ hat schon seit einigen Jahren den Norden erreicht. Am Samstagabend wurde auf dem Campingplatz Waldwinkel in Kalkriese auf bayerisch gefeiert.

Bereits zum sechsten Mal fand das beliebte Oktoberfest statt. Zum zweiten Mal hatte der Inhaber des Campingplatzes, Kai Stickelbroeck, dazu ein großes Festzelt aufgebaut. Mit einem original „Servus“ wurden die Gäste gleich am Eingang begrüßt. Die Kleiderordnung: Trachten! Das heißt für die Frauen Dirndl und die Männer Lederhosen und karierte Hemden. Nur ganz wenige waren in „zivil“ gekommen. Stickelbroeck selbst hatte einen praktischen Kompromiss gewählt. Kariertes Hemd und Strickweste, dazu aber eine normale Hose. „Das ist einfach praktischer zum Bierfass wechseln“, verriet er. Das bayrische „König Ludwig“ Bier gab es als Maß, aber auch als halbes oder noch kleinere Menge. Dazu, salzige Brezeln. Ein alter Trick, damit der Alkohol nicht so stark wirkt.

Gäste vom Campingplatz

Die „Lerchenthaler“, Franz, Günther, Uwe und Anni sorgten mit bayrischer Musik für beste Stimmung. So waren bereits ab 21.30 Uhr die langen Tische halbleer, weil man sich lieber auf der Tanzfläche tummelte. Edelwaldis und Reiner waren aus ihrem Urlaubsort Hooksiel angereist. „Eigentlich kommen wir sogar aus Wuppertal. Freunde von uns machen hier gerade Campingurlaub und haben uns eingeladen“, berichtet Edelwaldies, noch ohne Dirndl. Im nächsten Jahr könne sie sich aber durchaus eine Tracht vorstellen. „Mal schauen, wie mir das steht“, meint sie.

Ebenfalls von weither angereist war eine Gruppe aus Leer in Ostfriesland. Sie hatten von dem Fest gehört und sich mit dem Wohnmobil auf den Weg gemacht. Die meisten Gäste an diesem Abend seien aber die Campingplatzgäste, so Stickelbroeck. Aus dem Dorf seien nur wenige da gewesen. Etwas mehr hätten es durchaus sein können, so der Inhaber. Er schätzt die Zahl so auf 160 Gäste. 90 davon waren bereits um 18 Uhr zum bayrischen Buffet gekommen.

Extra aus Leer angereist war diese Gruppe mit dem Wohnmobil.