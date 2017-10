Initiative des Landes Keine Bramscher Bewerbung für „Modellprojekt Tempo 30“

Bramsche. Für ein Modellprojekt Tempo 30 können sich niedersächsische Städte und Gemeinden jetzt bewerben. Die Stadt Bramsche hat auf Anfrage bereits erklärt, dass sie an dem Projekt nicht teilnehmen will.

Mit dem Modellprojekt Tempo 30 soll laut einer Mitteilung von Landes-Verkehrsminister Olaf Lies „erstmals fundiert und verlässlich“ untersucht werden, „welche Effekte Tempo 30 Strecken tatsächlich auf den Verkehrslärm, die Luftreinhaltung und den Verkehrsfluss haben. Daneben sollen auch die Akzeptanz sowie Auswirkungen auf den Fuß- und Radverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr untersucht werden“.

Dabei gehe es allerdings nicht um eine flächendeckende Anordnung von Tempo 30 oder eine generelle Absenkung der innerörtlichen Richtgeschwindigkeit. Geeignet für das Vorhaben sind nach den Vorstellungen des Verkehrsministeriums Streckenabschnitte sowohl aus Großstädten bzw. Großstadtregionen, aus Mittel- und Kleinstädten sowie aus kleineren Orten, die allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen.

Voraussetzungen nicht erfüllt

Genau diese Voraussetzungen sieht die Stadt Bramsche allerdings für die Tuchmacherstadt nicht erfüllt, um sich überhaupt für das Modellprojekt aussichtsreich bewerben zu können. So sollen nach Angaben von Erstem Stadtrat Ulrich Willems nur innerörtliche Hauptverkehrsstraßen in den Teilnahmewettbewerb einbezogen werden können, „für die nachweisbar besondere Belastungen vorliegen“. In Betracht kämen „zum Beispiel Unfallschwerpunkte oder auch Straßen, an denen die gesetzlichen Grenzwerte für die Luft- oder Lärmbelastung überschritten werden“. Die Belastungen sollen durch entsprechende Nachweise wie Unfallstatistiken, Luftreinhaltepläne, Lärmaktionspläne und aktuelle Verkehrskonzepte belegt werden.

„Weitere Auswahlkriterien erfordern bestimmte Verkehrsfrequenzen, Mindestlängen der einzubeziehenden Streckenabschnitte, bereits vorliegende Verkehrsentwicklungspläne und städtebauliche Konzepte“, erläutert Willems, der aus diesem Katalog an Bedingungen schließt: „Ich sehe in Bramsche zurzeit keine innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen, die die Kriterien für eine erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren erfüllen“.