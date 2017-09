Bramscher Wirtschaft im Porträt Bramscher Tischlermeister fertigt nur Unikate

Bramsche. In unserer Serie „Der Rote Faden – Bramscher Wirtschaft im Porträt“ stellen wir Unternehmer aus der Region vor. Heute geht es um Claus Meyer, der seit 2003 eine Innenausbautischlerei in Bramsche betreibt.

Claus Meyer war kürzlich im Fernsehen zu sehen. Für die Heimwerker-Show „House Rules – Das Renovierungsduell“ auf Sat1 wurde der Tischlermeister engagiert, um einem Paar beim Umbau des Eigenheims zu helfen. Claus Meyer erwähnt das nur ganz beiläufig, wichtig ist es ihm nicht.

Nein, Meyer strebt jetzt keine Karriere als TV-Star an. Er konzentriert sich weiter auf seine Tischlerei mit Sitz in der Breuelstraße. Da gibt es schließlich genug zu tun: Wieviel genau, das wird an einem Board ersichtlich in Meyers Büro. Dort bringt er die Unterlagen an, die sein Wirken dokumentieren: Angebote an Kunden, Aufträge in Vorbereitung, Aufträge in Abwicklung. „Früher hätte ich sowas gar nicht gebraucht“, schmunzelt Meyer, wenn er an die Anfänge seiner Firma zurückdenkt.

Selbstständig seit 2003

Obwohl es von Beginn an ganz gut läuft, als er sich 2003 als Tischler selbstständig macht. „Meine Idee war eigentlich, als Sub-Unternehmer für andere zu arbeiten, also deren Aufträge abzuarbeiten“, blickt Meyer zurück. Doch recht schnell kommen Kunden auch auf ihn selbst zu, und er bekommt eigene Aufträge. In einer kleinen Holzhütte im eigenen Garten fängt Meyer an, „mit nur ganz wenigen Geräten“. Zu Beginn beschäftigt er einige Praktikanten, später zunächst stundenweise einen Gesellen, dann auch Auszubildende. Die Holzhütte wächst mit der Zahl der Aufträge, heute ist Meyer Chef eines Gesellen und bildet zwei Lehrlinge aus. „Der eine ist im kommenden Jahr fertig mit der Ausbildung, der andere im übernächsten Jahr“, so Meyer. Das seien dann „die Lehrlinge Nummer sechs und sieben, die bei mir gelernt haben“, sagt er durchaus stolz.

Meyer versteht sich in seinem Handwerk als Generalist: „Wir machen alles, von der Fußleiste bis zur abgehängten Decke. Fenster, darunter auch Sonderanfertigungen für Altbauten. Klassischen Möbelbau wie beispielsweise Einbauschränke. Solitärmöbel, Innenausbau“, zählt der Firmenchef auf. Das Motto dabei, im Sinne des Kunden: „So günstig, aber zugleich so hochwertig wie möglich“. Mit den gängigen Möbelhäusern könne und wolle er nicht mithalten, sagt Meyer. Was seine Arbeit aber von der Massenware unterscheide: „Jeder Kunde bekommt ein Unikat“, betont er, angefertigt nach den Vorstellungen des Auftraggebers oder nach den Vorschlägen der Fachleute seiner Firma. Der Chef selbst steht dabei selbst auch noch an der Werkbank oder montiert vor Ort. „Aber Verwaltungsarbeiten, Angebotserstellung oder Kundengespräche nehmen auch sehr viel Zeit in Anspruch“, sagt er.

Ein langer Weg

Seit 14 Jahren ist Meyer nun also selbstständig. Bis da hin war es ein durchaus langer Weg: Nach der 10. Klasse auf der Hauptschule absolvierte er eine dreijährige Ausbildung zum Tischler und machte danach das Fachabitur Holztechnik. Es folgte ein Studium im Bauingenieurwesen – ohne Abschluss, „aber ich habe trotzdem vieles gelernt“, grinst Meyer. Danach arbeitet er erneut als Tischler, unter anderem bei Möbel Staas, und besucht begleitend die Meisterschule.

Im Februar ist Meyer – nach entsprechender Qualifizierung – durch die Handwerkskammer zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Tischler-Handwerk benannt worden. „Damit bin ich befähigt, Gutachten zu erstellen für Gerichtsverfahren. Aber auch Privatgutachten bei Konflikten zwischen Tischler und Kunde. Auch Beweissicherungsmaßnahmen bei Baumaßnahmen können zu den Aufgaben gehören“, schildert Meyer.

Der Wille, sich zu bilden und weiterzuentwickeln, hat Meyer über lange Zeit angetrieben und treibt ihn also auch heute noch an. Letzlich stellt der Tischlermeister aber doch zufrieden fest: „So wie es jetzt alles ist, das passt. So kann es bleiben“.

Die Lackiererei war früher der Fahrradschuppen von Familie Meyer. Als der Betrieb wuchs, musste der Raum umgewidmet werden.