TuS in Georgsmarienhütte Bramscher Handballer gehen als Spitzenreiter ins Derby

Bramsche. Am Sonntag, 1. Oktober 2017, um 17 Uhr treffen die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche auf den TV Georgsmarienhütte. Es ist das Duell des momentanen Tabellenführers (TuS) gegen den Elften (TV).

Mit einer makellosen 6:0-Punktebilanz und dem besten Torverhältnis der Liga (+29) führen die Bramscher Handballer nach drei Spieltagen die Landesliga Weser/Ems an. „Nach den bisherigen Leistungen sind wir auf alle Fälle Favorit gegen Georgsmarienhütte. Dies wollen wir auch am Sonntag zeigen“, meint TuS-Trainer Christoph Müller.

DEutlicher Pokalsieg

Der TV ist in dieser Saison nicht zum ersten Mal in Bramsche zu Gast. Bereits in der ersten Runde des HVN-Pokals unterlagen sie den Hasestädtern im Turniermodus deutlich mit 16:7. Wie beim letzten Mal plant Müller aus einer „stabilen Abwehr heraus, sehr viel Tempo zu gehen.“ Auf diese Weise müsse man nicht bei jedem Angriff direkt gegen die kompakte und aggressive 6:0-Abwehr agieren, die der Gegner seit Jahren spiele. „Aber auch wenn wir es mal nicht durch schnelles Umschalten daran vorbeischaffen, haben wir noch genug spielerische Lösungen, um die Abwehr zu knacken“, ist das Bramscher Urgestein überzeugt.

A-Jugend hilft aus

Im Vergleich zum letzten Auftritt gegen die Reserve der TSG Hatten-Sandkrug wird der Bramscher Kader wieder ein verändertes Gesicht zeigen. So sind Hendrik Buttke und Linus Kruse aus beruflichen Gründen sicher verhindert, Christian Bergmann möglicherweise ebenfalls. „Durch die enge Verzahnung unserer Herrenmannschaften und der A-Jugend ist das aber unproblematisch“, urteilt Müller. Für die fehlenden Akteure werden Björn Engler und Michel Ortland aus der zweiten Mannschaft sowie die MJA-Youngsters Marko Klein Helmkamp und Jonas Landwehr dabei sein.

Ein Sieg mit guter Torbilanz könnte für das TuS-Team bedeuten, dass man bis zum 21. Oktober Tabellenführer bleibt. Da die Liga in den Herbstferien pausiert, haben die Hasestädter nach dem Aufeinandertreffen mit Georgsmarienhütte drei Wochen Pause.