TuS will weiße Weste behalten Bramscher Basketballer in Wolfenbüttel gefordert

Bramsche. Nachdem die Regionalliga-Basketballer der Ademax Red Devils Bramsche gegen Braunschweig erfolgreich in die neue Saison gestartet sind, wartet mit dem MTV Wolfenbüttel nun ein weiterer Anwärter auf die erste drei Plätze. Spielbeginn in Wolfenbüttel ist am Samstag, 30. September 2017, um 20.15 Uhr.

Bis zum Abschlussviertel sahen die Zuschauer in der Realschulhalle am vergangenen Spieltag einen fast perfekten ersten Auftritt der Red Devils. Das, was in den abschließenden zehn Spielminuten schiefgelaufen ist, haben TuS-Trainer Dennis Wesselkamp und seine Schützlinge im Training analysiert und daran gearbeitet, diese Fehler nicht mehr zu begehen.

Gastgeber unter Druck

Während Bramsche nach Wunsch in die neue Spielzeit gestartet ist, haben die Tabellenambitionen der Gastgeber schon einen gewaltigen Dämpfer erlitten. Beim Gastspiel in Langenhagen machte das Team von MTV-Trainer Thorsten Weinhold gegen den Titelanwärter keine allzu gute Figur und verlor deutlich mit 65:86. In der Sporthalle am Landshuter Platz sind die Hausherren somit bereits unter Druck. Wolfenbüttel will den Fehlstart vermeiden und nicht schon früh noch mehr Boden auf das erste Tabellendrittel verlieren. Der TuS sollte die Pleite in Langenhagen deshalb nicht als Maßstab nehmen.

Da am ersten Spieltag nur insgesamt vier Begegnungen angesetzt waren, ist ein Blick auf die Tabelle momentan noch verhältnismäßig nichtssagend. Neben Bramsche (4.) und Langenhagen (3.) gewannen auch der TSV Quakenbrück (2.) bei der BG Göttingen (87:62) sowie die ersten Spitzenreiter vom TK Hannover, die in Oldenburg nichts anbrennen ließen (76:45).

TuS mit guten Erinnerungen

Das letzte Aufeinandertreffen der Red Devils und der Gastgeber dürften die Hasestädter noch in sehr guter Erinnerung haben. Bramsche gewann in der Vorsaison mit 85:54 – ein Ergebnis, das Kapitän Bernd Fährrolfes und seine Teamkollegen auch diesmal nur zu gerne einfahren würden.

Da es bei Heimspielen gut sein kann, dass Wolfenbüttel hochkarätige Unterstützung vom Kooperationspartner (die Herzöge Wolfenbüttel spielen in der ProB) bekommt, ist ein Blick auf den MTV-Kader des ersten Spieltags wenig aussagekräftige. Oliver Hahn (11 Punkte), Felix Meier (11) und Moritz Bothe (10) waren in Langenhagen die besten Korbjäger des Tabellenachten.

Kompletter Kader fit

„Wer genau für Wolfenbüttel auflaufen wird, werden wir sehen. Dort zu gewinnen ist nie eine leichte Aufgabe. Aber nach einer guten Trainingswoche, in der noch einmal an allen Details des Braunschweig-Spiels gearbeitet wurde, brennen die Jungs auf die Aufgabe, die Punkte aus Wolfenbüttel zu entführen“, sagt TuS-Headcoach Dennis Wesselkamp, der in Wolfenbüttel auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann.