Zwei Abschnitte betroffen Vollsperrungen auf B218 in Bramsche schon ab Montag

Bramsche. Die Engterstraße (B218) in Bramsche wird einer neuen Mitteilung zufolge bereits ab Montag, 2. Oktober 2017, und nicht erst ab Mittwoch, 4. Oktober 2017, in zwei Abschnitten vollgesperrt.

Die Vollsperrungen werden demnach wohl im Laufe des Montags, 2. Oktober 2017, eingerichtet, damit nach dem Feiertag am 3. Oktober umgehend die Arbeiten in den entsprechenden Bereichen aufgenommen werden können. Betroffen ist der Abschnitt von der Bushaltestelle am Famila-Markt bis zur Zufahrt zu den Fachmärkten an der Engterstraße (Dänisches Bettenlager, Fressnapf, Getränke Hoffmann). Der zweite vollgesperrte Abschnitt beginnt auf der Engterstraße unmittelbar vor der Brücke über den Mittellandkanal und reicht bis zur Ampel/Linksabbiegerspur der Bramscher Allee in das neue Gewerbegebiet in Schleptrup.

Die Zufahrt zu den Fachmärkten an der Engterstraße ist im Bauzeitraum über die Karlstraße möglich. Auch die am Kanal im Bereich des Hafens ansässigen Unternehmen Leiber, Eilers, Essex und Nexans sind über die Karlstraße erreichbar.

Die Anschlussstelle Bramsche der Autobahn A1 ist im genannten Bauzeitraum nur aus Richtung Engter über die B218 kommend erreichbar. Der Verkehr von der Autobahn A1 wird sowohl aus Süden als auch aus Richtung Norden kommend über die Abfahrten in Wallenhorst (Anschlussstelle 70 Osnabrück-Nord) nach Bramsche umgeleitet.

Umleitungen

Die offizielle Umleitungsstrecke U 1 von Bramsche in Fahrtrichtung Engter/Kalkriese/Minden verläuft über die B 68 bis Wallenhorst und dann über die Landesstraße 109 und die Landesstraße 78 bis Engter. Aus Richtung Minden/Kalkriese bzw. von der A 1 kommend wird der Verkehr über die B 218 bis Engter umgeleitet. Von dort ist die Umleitung als U 5 ausgeschildert und führt über die L 78 und die L 109 zur B 68 bis nach Bramsche.

Der Straßenabschnitt zwischen den beiden ab dem 2. Oktober 2017 vollgesperrten Teilstücken der Engterstraße wird im Anschluss an die Fertigstellung der Bereiche saniert. Dies wird nach dem 6. November 2017 sein.