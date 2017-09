Überraschende Entscheidung „Konfliktsituation“: Pastorenpaar verlässt Engter

Engter. Das evangelische Pastorenehepaar Julie und Hilko Danckwerts beendet zum 31. Oktober 2017 den Dienst in der Kirchengemeinde Engter. In einer knappen Erklärung wird auf „eine Konfliktsituation“ verwiesen, die „sich nicht lösen ließ“.

„Das ist das Maximum an Information“, wehrte Hilko Danckwerts am Donnerstagabend Nachfragen zu den Hintergründen ab. Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Ewald Bruning, verweist knapp auf „Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit“ und auf den Gemeindebrief. In einer gemeinsamen Erklärung im Gemeindebrief der St. Johannisgemeinde schreibt Danckwerts, er habe sich zu diesem Schritt „schweren Herzens entschieden“, da „eine Konfliktsituation sich nicht lösen ließ und dies die weitere Zusammenarbeit für alle Beteiligten, besonders für uns als Familie belastet hätte“.

Erklärung im Gemeindebrief

Auch der Kirchenvorstand habe sich „eine andere Lösung gewünscht“ und bedaure die Entwicklung sehr, schreibt in der Erklärung im Gemeindebrief unter dem schlichten Titel „Wechsel im Pfarramt I“ Ewald Bruning als Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Weitere Erklärungen zum Thema gab es bisher auch von Superintendent Hans Hentschel nicht.

Amtsübernahme im Mai 2015

Erst zum 1. Mai 2015 hatte Hilko Danckwerts in Engter nach längerer Vakanz die Nachfolge von Pastor Hermann Heinrich angetreten. Es war die erste Pastorenstelle des Theologen, der von seiner Frau Julie später unterstützt wurde. „Engter ist eine lebendige und offene Gemeinde. Wir glauben, es passt einfach“, meinten die beiden damals. „Wir freuen uns, jetzt irgendwo richtig anzukommen“, ergänzte Julie Danckwerts. Diese Hoffnung hat sich zweieinhalb Jahre später zerschlagen.

Die Familie Danckwerts wird laut Gemeindebrief noch einige Zeit im Pfarrhaus wohnen bleiben. Ab 1. November sei eine Vakanzvertretung geregelt, heißt es im Gemeindebrief.