Verfahren festlich abgeschlossen Denkmal für Flurbereinigung in Engter und Kalkriese

Engter/Kalkriese. Die Teilnehmergemeinschaften der Flurbereinigungen in Kalkriese und Engter haben dem Verfahren ein Denkmal gesetzt. Der Gedenkstein wurde am Donnerstag zum förmlichen Abschluss des Verfahrens offiziell enthüllt. Es war der Auftakt zu einer Feier, die die Vertreter der begleitenden Fachbehörde einmalig fanden.

„Das habe ich so noch nicht erlebt, dass eine Gedenktafel aufgestellt und der Abschluss gefeiert wird“, freute sich Franz-Josef Sickelmann als Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung über die „besondere Würdigung des Instrumentes“ Flurbereinigung in der Gaststätte Vicianum. Eine Infrastrukturverbesserung sei im ländlichen Raum ohne Flurbereinigung kaum denkbar, meinte Sickelmann. Sie schaffe die Rahmenbedingungen für eine funktionierende und konkurrenzfähige Landwirtschaft, die wiederum der Schlüssel für das Wohlergehen des ländlichen Raumes sei.

„Flurbereinigung ist multiwirkend“

Die Tatsache, dass es gelungen sei, in diesem Verfahren auch die Aussiedlung von zwei landwirtschaftlichen Betrieben aus Engter, die Ausweisung von Wohngebieten auf deren alten Flächen und die Ausweisung von Gewerbeflächen zu realisieren, zeige, „wie multiwirkend Flurbereinigung ist“, meinte Sickelmann. Er bedankte sich bei der Stadt Bramsche, die durch ihr Engagement das Verfahren in dieser Form erst möglich gemacht habe.

Anfänge in den 90er Jahren

Friedrich Völler vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) erinnerte an die Anfänge des Verfahrens in den 90er Jahren, als die Behörde noch Amt für Agrarstruktur hieß. 1995 habe es eine erste Informationsveranstaltung in Kalkriese gegeben, auf der auch die Möglichkeiten einer touristischen Entwicklung in der Folge der Varusschlacht dargestellt worden seien. Die Begeisterung habe sich in Grenzen gehalten, erinnerte sich der Planer. Auf die Abstimmung über die Teilnahme an einer Flurbereinigung wurde daraufhin verzichtet. Erst bei einer zweiten Versammlung nach weiterer Aufklärung gab es dann eine klare Mehrheit für die Teilnahme am Verfahren.

Pilotverfahren

Wenig später ist Engter hinzugekommen. Auslöser sei ein Anruf des damaligen Ortsratsmitgliedes Horst Brüggemann gewesen, erzählte Völler. Der habe berichtet, dass viele Landwirte in Engter auch Flächen in Kalkriese hätten, zudem gebe es zwei Betriebe in Engter, die sich dort nicht weiterentwickeln könnten. Im Rahmen eines Pilotverfahrens habe es in Engter einen gewählten Arbeitskreis gegeben, der schon vior dem offiziellen Start der Flurbereinigung mit den Planungen von Projekten begann. Dieses Verfahren sei heute landesweit Standard, betonte Völler.

Als Projektleiter ließ schließlich Michael Sternitzke die Planungs- und Umsetzungsphase Revue passieren. Er verwies darauf, dass zum Verfahrensgebiet Engter auch Teile von Schleptrup östlich der Autobahn gehörten. Die Planungen seien dann in den Jahren 2000 bis 2003 umgesetzt worden. Es folgten weitere förmliche Schritte wie vorläufige Besitzeinweisung und Eigentumsübergang. Verzögerungen gab es durch ein neues Computerprogramm beim Katasterprogramm, in das erst alle alten Daten überschrieben werden mussten. „Das hat uns zwei Jahre gekostet“, sagte Sternitzke. Diese Zeit sei etwas heikel gewesen, weil es da schon Überlegungen für den Windpark Kalkriese gegeben habe. Der habe sich dann aber auch aus anderen Gründen verzögert, so dass die Wartezeit keine negativen Konsequenzen für das Projekt hatte.

Unanfechtbar

Mit der Schlussfeststellung und dem Ablauf der Einspruchsfrist sind die Verfahren nun unanfechtbar. Darauf ließ Hasso von Bar als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Kalkriese die Vorstandsmitglieder und Verfahrensbeteiligten bei der Feier in der Gaststätte Vicianum antoßen. Er wies auf die Notwendigkeit hin, weiter vorausschauend zu denken und freute sich, dass bei vielen Betrieben die nächste Generation in den Startlöchern stehe. Zu Beginn der Veranstaltung, bei der Einweihung des Steins, hatte er den Verlauf des Verfahrens als Beleg für den guten Zusammenhalt in der Region gewertet. „Wenn wir alle zur Stange halten, kann der ländliche Raum nicht abgehängt werden“, betonte er.