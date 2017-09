Spielgemeinschaft mit Bersenbrück Bramscher Schachspieler peilen den Aufstieg an

Bramsche. Nicht nur die Basketballer und Handballer des TuS Bramsche starteten in diesen Tagen in ihre neuen Spielzeiten, auch für die vier Mannschaften der Schachabteilung ist die Sommerpause jetzt beendet.

Zusammen mit einigen Schachspielern aus Bersenbrück bilden die Bramscher eine Spielgemeinschaft, die in der Bezirksklasse, Kreisliga, 1. Kreisklasse und 2. Kreisklasse mit jeweils einem Team am Spielbetrieb teilnimmt. „Durch die Kooperation mit Bersenbrück ist es uns möglich, nicht nur zwei, sondern vier Mannschaften zu melden. Außerdem würden wir ohne die Spielgemeinschaft in niedrigeren Ligen an den Start gehen“, erklärt der Vorsitzende der Schachabteilung, Reiner Anthonsen, die Vorteile der Kooperation.

Abteilung seit 1947

Dem Vorläufer des TuS Bramsche (TV Bramsche/Arbeiterturnverein Bramsche) trat der Schachverein 1947 bei. Als eigenständiger Verein im Jahr 1926 gegründet blicken die Anhänger des „königlichen Spiels“ mittlerweile auf 91 Jahre Vereinsgeschichte zurück.

26 Mitglieder zählt die Bramscher Schachabteilung momentan. „Vor rund 25 Jahren, als eine unsere Mannschaften in der Landesliga spielte, hatten wir noch 100 Mitglieder“, erinnert sich Anthonsen, dem vor allem die Altersstruktur seiner Abteilung Sorgen macht. „Wir sind auf der Suche nach Nachwuchs. Besonders im Bereich der 20- bis 40-Jährigen klafft bei uns ein Loch“, erklärt das Mitglied des aktuellen Bezirksklasse-Teams. Wer gerne einmal reinschnuppern möchte, sei bei den wöchentlich stattfindenden Vereins- und Trainingsabenden herzlich willkommen. Durchgeführt werden diese jeden Freitag ab 20 Uhr im Vereinslokal „Drei Eichen“ (Malgartener Straße 34).

Schach-AG im Gynasium

Dass die Schachfreunde zu wenig für den Nachwuchs tun würden, kann man ihnen dabei nicht vorwerfen. Reiner Anthonsen betreut die Schach-AG des Greselius Gymnasiums und jeden Freitag findet in der Bramscher Hauptschule ab 17 Uhr ein von Matthias Burkhardt geleitetes Jugendtraining für alle Zehn- bis 18-Jährigen statt.

Die Vereinsabende in der Gaststätte „Drei Eichen“ bieten neben Blitzschach-Turnieren und der Analyse der Partien des zurückliegenden Spieltags insbesondere die Möglich zum Austausch unter Gleichgesinnten. Fixpunkte des Vereinslebens sind darüber hinaus die Vereinsmeisterschaften, ein ganzjähriger Blitz-Cup, die Vereinsblitzmeisterschaft, das Osterturnier und das Spaßturnier, bei dem die Schachfreunde die Figuren extra falsch aufstellen. Ein Sommerfest führt die Abteilung ebenfalls durch.

„Haarscharf verpasst“

Angesprochen auf die aktuelle Schachsaison, deren Partien immer samstags um 16 Uhr stattfinden, geben sich vor allem die Spieler der Bezirksklasse-Mannschaft kämpferisch. „Unser Ziel ist der Aufstieg, den haben wir in der vergangenen Spielzeit um 0,5 Brettpunkte haarscharf verpasst“, sagt Teammitglied Sabine Klink. Die Bezirksligaambitionen der achtköpfigen ersten Mannschaft, die am Ende der Vorsaison auf Platz vier landete, sind dabei höher, als die der restlichen drei Teams. Dort rechnen die Schachfreunde jeweils mit einem ordentlichen Platz im Tabellenmittelfeld.

Wer Kontakt zur Schachabteilung des TuS Bramsche aufnehmen oder weitere Informationen erhalten möchte, kann sich mit Florian Rieseler (Telefon 01767-1919750 oder E-Mail Florian.Rieseler@uni-Bielefeld.de) in Verbindung setzen.