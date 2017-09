Im Tuchmacher-Museum Kornmühlen-Konzert in Bramsche mit dem „Hasequintett“

Bramsche. Mit einem erneuten Auftritt des „Hasequintetts“ setzt das Tuchmacher-Museum die Reihe der Kornmühlen-Konzerte am Mittwoch, 18. Oktober 2017, fort. Beginn ist um 20 Uhr.

Nach der erfolgreichen Aufführung von Franz Schuberts „Forellenquintett“ im letzten Jahr präsentiert das „Hasequintett“ nun einen Komponisten, der Schubert maßgeblich beeinflusst hat: Johann Nepomuk Hummel. Peter Gronemann (Klavier), Jochen Schröder (Violine), Melitta Maass (Viola), Gisela Söder (Violoncello) und Johannes Meyer (Kontrabass) musizieren Hummels Quintett Es-Dur op.87. Diesem Werk stellen sie den ersten Satz von Ralph Vaughan Williams‘ Quintett in c-Moll gegenüber und setzen das Konzert nach der Pause mit Salonmusik fort.

Mozart-Schüler

Der Mozart-Schüler Johann Nepomuk Hummel (1778–1837) prägte sowohl als Klaviervirtuose als auch als Komponist die Musik des frühen 19. Jahrhunderts. Sein Klavierquintett op. 74 in d-Moll inspirierte Sylvester Paumgartner dazu, beim jungen Franz Schubert das Forellenquintett in Auftrag zu geben. Es solle, so wünschte sich dieser Zeitgenosse und Freund Schuberts, „die Gliederung und Instrumentierung des damals noch neuen Hummelschen Quintettes“ erhalten. Die gleiche Besetzung wie das Forellenquintett wählte auch Ralph Vaughan Williams (1872–1958) für sein Klavierquintett in c-Moll von 1903.

Der Brite, der vor allem für seine großen Chor- und Orchesterwerke bekannt ist, hat sich immer auch intensiv der Kammermusik gewidmet. Das Klavierquintett gehört zu seinem Frühwerk, das fast unbekannt ist, da es noch bis in die 1990er-Jahre mit einem Aufführungsverbot belegt war. Es bietet einen interessanten Einblick in eine Phase des Komponisten, in der er romantische Töne aufgreift, die an Johannes Brahms erinnern.

Der Eintritt zu dem Kornmühlen-Konzert beträgt 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Studierende bis 26 Jahre mit Ausweis erhalten Karten zu einem ermäßigten Eintrittspreis von 10 Euro. Es sind nur noch wenige Restkarten an der Museumskasse erhältlich.