Varus-Geschäftsführer im Interview Rottmann: Defilee-Gefecht in Kalkriese ging über Kilometer

Kalkriese. Das Grabungsareal der Varusschlacht bei Kalkriese soll noch einmal ausgedehnt werden. Denn die jüngsten Funde rund um eine römische Wall-Graben-Anlage haben überregional erneut für Aufsehen gesorgt.

Dr. Joseph Rottmann, Geschäftsführer der Varusschlacht gGmbH, sprach darüber mit unserer Redaktion im Interview. Außerdem blickte er auf das dreitägige Forum Kalkriese, das Sonntag bis Dienstag (1.–3. Oktober 2017) ganz im Zeichen der „Archälogie pur“ steht, voraus.

Herr Dr. Rottmann, Sie haben unlängst angekündigt, dass neue Forschungen zur Varusschlacht u.a. Flächenuntersuchungen und archäologische Ausgrabungen in einem Umkreis von 30 km rund um das Areal in Kalkriese umfassen sollen – dass also eine räumliche Ausdehnung erfolgt. Was steckt dahinter, und wo genau wird gegraben werden?

Schon in den vergangenen Jahren wurde im Rahmen des Projektes Conflict Landscape in Richtung Venne und Engter gegraben. Voraussichtlich wird es in den nächsten Jahren zur Klärung der vielen Fragen weitere Untersuchungen geben. Besonders spannend ist in diesem Zusammenhang die Frage, woher die Römer kamen und wie weit sie nach den Kämpfen hier am Ort noch gekommen sein könnten. Die Archäologen werden nach Abschluss der diesjährigen Grabungskampagne die neuen Schwerpunkte planen und festlegen.

In einer Pressemitteilung sprechen Sie auch vom Hauptkampfplatz Kalkriese/Niewedde. Was wissen Sie bereits Neues über kleinere Neben-Schlachtfelder? Und wie müssen wir uns den Ablauf einer solchen Schlacht vorstellen?

Auf dem Obersch – im heutigen Museumspark – wurde intensiv gekämpft, das zeigt uns die Vielzahl an Funden und Befunden. Wir haben hier mit der römischen Befestigungsanlage einen antiken Trittstein gefunden. Schaut man in die historischen Quellen hat sich die Varusschlacht über mehrere Tage erstreckt. Das Defilee-Gefecht zwischen den Römern und Germanen hat sich, wie die Funde im großen Schlachtareal zeigen, über Kilometer erstreckt. Wir hoffen, dass in diesem Kontext weitere Funde und Befunde ans Tageslicht kommen.

Von Sonntag bis einschließlich Dienstag laden Sie jeweils von 11 bis 18 Uhr auf das Varusschlachtgelände zum „Forum Kalkriese“ ein. Ist das nur etwas für die Experten oder auch für den Normalbürger samt Kindern?

Das Forum Kalkriese mit seinem Themenschwerpunkt Archäologie ist ein Angebot für alle. Jedermann kann mit den Fachleuten und Experten in Gespräch kommen und erhält Informationen – verständlich aufbereitet und anschaulich präsentiert. Darüber hinaus haben wir auch eine ganze Reihe an Mitmachangeboten für Kinder, die das spannende Feld der Archäologie auch unseren jungen Besuchern nahebringen.

Die Verlängerung des Kooperationsvertrages mit dem Land Niedersachsen und der Universität Osnabrück steht in diesen Tagen ebenfalls an. Was bedeutet das für die Varusschlacht gGmbH sowie Museum und Park Kalkriese?

Der Kooperationsvertrag bedeutet eine mittelfristige Perspektive für die einzelnen Forschungsvorhaben und ist zu gleich finanzielle Grundlage für die anstehenden Arbeiten. Die Verlängerung freut uns sehr und ist eine gute Perspektive für die Zukunft.