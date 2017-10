Joghurt am beliebtesten Eisdielenbesitzer über Eis im Becher und die Sorte mit den meisten Kalorien

Bramsche. Bedienungen, Ärzte, Müllmänner, Kassierer – als Kunden haben wir immer wieder mit ihnen zu tun, machen uns aber wenig Gedanken darüber, wie wir wahrgenommen werden. Wir haben daher einmal nachgefragt. Teil 3: ein Eisdielenbesitzer.

Bedri Dema (46) leitet seit 18 Jahren sein eigenes Eiscafé, das Bedris Café Mimosa, in der Bramscher Innenstadt. Im Interview erzählt er, wie viel Eis er selbst noch isst, welche Kunden er nicht mag und was er gegen Eis im Becher hat.

Welche Eissorte wird am häufigsten bestellt?

Joghurt ist am gefragtesten. Das schmeckt nach Frische.

Wie viele Kugeln passen auf eine Waffel?

80 Stück habe ich schon mal drauf bekommen. Ich wollte das mal ausprobieren. Danach tat mein Arm weh. Das meiste Eis habe ich dann weggeschmissen, das tat mir in der Seele weh. Die meisten Kunden bestellen aber nur zwei, selten drei Kugeln.

Warum ist Eis eigentlich so teuer geworden? Früher kostete die Kugel mal 50 Pfennig...

Ich habe meinen Laden seit 18 Jahren. Mit 60 Pfennig habe ich hier angefangen. Jetzt kostet die Kugel 80 Cent, das ist sehr human. Dass es bei vielen anderen so teuer ist, hat nichts mit den Produkten zu tun. Die Leute wollen Geld verdienen.

Welches ist Ihre Lieblingseissorte?

Eindeutig Joghurt und Schokolade, obwohl ich auch die Fruchtsorten mag.

Was halten Sie von den ganzen neuen exotischen Sorten?

Nicht so viel. Warum sollen wir nicht unsere europäischen Früchte verarbeiten? Wir haben es gar nicht nötig, welche von Übersee zu holen. Schokolade-Chili zum Beispiel habe ich schon vor 13 Jahren angeboten, dann kamen die anderen. Letztes Jahr hatte ich Eis mit Rosmarin und Thymian, das kam aber nicht so gut an.

Gibt es eine Sorte, die Sie nicht anbieten würden?

Ausprobieren würde ich grundsätzlich alles. Aber wenn viel Farbstoff drin ist, würde ich es nicht verkaufen. Schwarzes Schokoladeneis beispielsweise. Da ist Tinte vom Tintenfisch drin. Eigentlich würde ich auch kein blaues Eis anbieten wollen, aber Kinder lieben es, sie essen mit den Augen.

Welche Sorte hat die meisten Kalorien?

Sahne-Kirsch. Die besteht zu 50 Prozent aus Sahne.

Kaufen Ihre Kunden das Eis lieber im Becher oder in der Waffel?

Das ist gemischt. Aber jedes Mal, wenn ich es im Becher verkaufe, tut mir das in der Seele weh. Da ist der Plastiklöffel und dann werden für die Herstellung der Becher Bäume abgeholzt. Das Weizen für die Waffel wächst jedes Jahr nach. Ich denke da an die Zukunft. Wir haben nicht so viele Ressourcen auf der Erde.

Wie häufig essen Sie selbst denn noch Eis?

Jedes Mal, wenn ich Eis mache, das ist so drei Mal in der Woche. Zwischendurch nehme ich mir auch mal ein Eis und setze mich raus. Oder ich nehme etwas für meine Gattin und mich mit nach Hause.

Ist Ihnen das Eis schon mal ausgegangen?

Wenn hier in Bramsche große Feste sind, kann das mal passieren. Aber ich kann sehr schnell Eis nachproduzieren.

Über welche Gäste regen Sie sich auf?

Über die, die keine Geduld haben. Mein Motto ist: Wir sind nicht auf der Flucht, wir arbeiten nur! Der Spruch hängt auch hier im Laden. Wenn ich in ein Café gehe, dann nehme ich mir Zeit. Und dann ist es auch egal, ob mein Kaffee in fünf oder zehn Minuten kommt.

Können nur Italiener Eis?

Nein. Die Italiener haben das Eis nicht erfunden. Eigentlich haben die Chinesen es erfunden, die Italiener haben es nur verbessert.