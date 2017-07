Serie: HeimArt-Objekte „Steppenläufer“ in den Bramscher Hasewiesen

Bramsche. Im Rahmen des Projektes „HeimArt“ des Bramscher Kunstvereins präsentieren zehn Bramscher Künstler Objekte zum Thema Heimat. Wir stellen sie einzeln vor. Heute Kristina Heckmanns „Heimat in Bewegung“.

Zunächst erscheinen die Objekte ganz unauffällig. Gearbeitet aus Birkenreisern fügen sie sich ganz unauffällig in das sie umgebende hohen Gras ein. Kaum nimmt das Auge etwas Unvertrautes wahr. Was sich dort so unaufgeregt in die „Bramscher Heimat“ einfügt, bedeutet für die junge Bramscher Künstlerin Kristina Heckmann allerdings Erinnerung an eine ganz ferne Heimat, die Gegend um Wolgograd in Russland, wo sie aufwuchs und bis 2004 lebte. „Ich habe lange nachgedacht, als ich auf einen Beitrag für die „HeimArt“ angesprochen wurde “, gesteht die Referendarin. Dann erinnerte sie sich an einen Besuch in ihrem Heimatort in der Nähe von Wolgograd. Überall Steppenlandschaft. „Einfach nichts. Bis ich dann etwas habe herumfliegen sehen, eine Pflanze oder etwas Ähnliches“. Kristina Heckmann erkundigte sich nach dem unbekannten Naturphänomen. In Russland nennt man die Pflanze „Steppenläufer (perikati pole), in Amerika ist sie als „Tumbleweed“ bekannt. Die Pflanze breitet sich durch den Wind aus. „An sonnigen, trockenen Tagen kann man ein faszinierendes Bild beobachten, wenn einzelne Teile der Pflanze in unterschiedlichen Formen losgelöst und rollend oder fliegend vom Wind in die Luft getrieben werden. In der Luft treffen sie sich mit anderen Pflanzenteilen. So bilden sich komplizierte Gebilde, die an rollende Kugeln erinnern“, schreibt die Künstlerin im Ausstellung-Katalog.

„Veränderungen mit Leichtigkeit nehmen“

„Diese Geschichte hat mich einfach fasziniert“, gesteht Kristina Heckmann beim Ortstermin. Die Pflanze sei vergleichbar mit Menschen und ihren Schicksalen. „Meine Großmutter kommt aus Kasan und ging nach Wolgograd. Meine Mutter ist in Wolgograd geboren und ging dann nach Kasan. Immer freiwillig. Ich selbst bin von Kasan aus nach Deutschland gegangen“, erzählt sie. Zuerst kam sie für ein Aupair-Jahr, wenig später, um ganz zu bleiben. „Mit den Menschen ist es ähnlich wie mit der Steppenläufer-Pflanze: Viele Menschen sind unterwegs, sie treffen sich, lernen sich kennen, einige wechseln die Wohnorte, einige kehren zurück, einige bleiben“, meint sie nachdenklich. „Der Steppenläufer kann uns zeigen, dass man Veränderungen mit Leichtigkeit nehmen sollte“.

Alles, woran die skurrilen Pflanzen sie denken lassen, hat die angehende Kunsterzieherin in die Objekte eingebracht, die sie in den Hasewiesen am Penter Weg aufgestellt hat. In Ermangelung originaler „Steppenläufer“ verwendete sie Birkenreisig, das sich gut zu verschiedenen Formen biegen lässt. Stabilität erhalten die Konstruktionen durch eingearbeiteten Draht. Ganz wichtig war für Heckmann auch der Standort. Ein weites Rund von Büschen und Bäumen gibt der Wiese einen Rahmen. „Mein Lieblingsort. Ein Stück Geborgenheit“, meint Heckmann. Auch das ist für sie Heimat.