Vor Schuljahr 2017/2018 Hochbetrieb in Bramscher Buch- und Schreibwarenläden

Bramsche. Während die meisten Kinder nach sechs Wochen Sommerpause entspannt die letzten Ferientage genießen, brummt in den Bramscher Buch- und Schreibwarenläden der Bär vor dem Beginn des Schuljahres 2017/2018.

Im ersten Stock der Buchhandlung Gottlieb stehen auch jetzt noch, ein paar Tage vor Schulstart, gepackte Tüten mit Schulbüchern, soweit das Auge reicht. „Gefühlt Tausende haben wir zusammengestellt und viele Kunden warten wirklich bis zum Schluss“, wundert sich Gottlieb-Verkäufern Ulrike Hermeling. „Neben Weihnachten findet jetzt unser Hauptgeschäft statt“, ergänzt Michael Gottlieb. Bereits im Mai beginne die Schulbuchsaison und erste Listen kommen herein. „Letzte Woche waren wir hier oben doppelt besetzt und jetzt stehen wir sogar zu dritt hier. Das geht ganz schön an die Substanz“ gibt Hermeling zu. Auch Hilko Danckwerts, Pastor aus Engter ist, noch am Einkaufen und überlegt, was in die Schultüte für Tochter Jette kommen könnte. Unten zunächst etwas mit Zeitungspapier auffüllen, hätte ihnen die Lehrerin empfohlen, verrät er. „Aber dann kommen kleine Bücher und auch Süßes hinein“.

Schultüte mit der Eiskönigin

Bei Spielwaren Twenhäfel geht es ebenfalls hoch her zurzeit. Hauptsächlich Schultüten gehen hier noch über die Ladentheke. Für die Jungen stehen Piraten- und „Cars“-Motive auf der Hitliste und für die Mädchen ist ganz oben die Eiskönigin. „Wir bestellen jeden Tag Tüten nach“, berichtet Chef Stefan Roose, der zurzeit von seinem Sohn Dominik unterstützt wird. Aber auch kleine Geschenke zum Hineinlegen sind bei Twenhäfel zurzeit sehr gefragt. „Kleine Spiele, Schutzengel oder besondere Anspitzer oder Stifte sind beliebte Kleinigkeiten“, erklärt Roose.

„Ernst des Lebens“

Auch der Buchladen am Münsterplatz bietet seinen Kunden die Möglichkeit an, Schulbücher zu bestellen. „Bei uns geht es ganz schnell“, erklärt Anne Mailänder. Einen Tag nach Bestellung liege alles zum Abholen bereit. Allerdings ist das Geschäft mit den Schulbüchern hier eher ein kleines. Viel mehr sind zurzeit kleine Büchlein für die Schultüte gefragt. Mailänder empfiehlt „Der Ernst des Lebens“, das sei „ein ganz schönes kleines Buch“. Auch kleine Erinnerungsalben seien neu auf dem Markt und würden gerne genommen.

Gepackte Tüten mit Schulbüchern bei Gottlieb soweit das Auge reicht.

Bei Schreibwaren Loose in der Gartenstadt hat Inhaberin Iris Loose jeden Winkel genutzt, um die bestellten Schulbücher zwischenzulagern. Das Lager, ihr Büro und der angrenzende Flur sind proppenvoll. „Da muss man schon den Überblick behalten. Manchmal komme ich in dieser heißen Phase sogar sonntags ins Geschäft“, erzählt sie. „Dann kann ich ganz in Ruhe die Listen mit den Schulbüchern und Materialien nachkontrollieren.“ Kundin Birgit Hüls holt eben noch die bestellten Bücher für Tochter Amelie ab, die in die vierte Klasse der Martinusschule kommt. „Wir haben fast alles zusammen“, so die Mutter.

Zusätzliches Personal

„Wir müssen in dieser Phase richtig ackern“, meint Loose. „Ich habe dafür sogar zusätzliches Personal eingestellt.“ Es gehe schon lange vor den Ferien los und erreiche jetzt den Höhepunkt. Mit dem Beginn des Schuljahres am Donnerstag sei es allerdings noch nicht vorbei: „Auch in der ersten Woche geht es im Schreibwarenhandel noch hoch her“, heißt es bei Gottlieb und Loose. Es gebe schließlich einige Lehrkräfte, die erst dann mitteilen, welche Materialien die Schüler besorgen sollen. Für sie selbst, sagt Iris Loose, gibt es Urlaub immer erst im September.