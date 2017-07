Sommerkultur im Billard Palast Gekonnte Lässigkeit von Simple Men in Bramsche

Bramsche. Marius Bos ist ein gern und wiederholt gebuchter Musiker auf den Bühnen oder auch mal auf den Straßen von Bramsche. Am Freitagabend trat er erneut mit seinem Akkordeon im Rahmen des Sommerkulturprogramms auf. Mitgebracht hatte er diesmal seine Musikerkollegen Arthur Ebeling und Peter Wassenaar. Unter dem Bandnamen Simple Men spielte die Formation vor dem Billard Palast auf.

Eigentlicher Kopf der Band war diesmal jedoch nicht Marius Bos, sondern der Songwriter, Sänger und Rhythm-and-Blues-Gitarrist Arthur Ebeling. Dieser ist in seiner niederländischen Heimat für seine als einzigartig und unverkennbar gelobte Musik bekannt.

Mit Tango, mehrheitlich Blues, dem einen oder anderen jazzaffinen Stück, etwas Gospel und mit gutem alten Rock’n’Roll hatte das Trio sein Programm bestückt.

Um das Leben im Auto, Regennächte in Paris, um einen Gutenmorgengruß an den Herzschmerz, vom Messer von Jackie oder um Schinken und Eier rankten sich inhaltlich die Geschichten in den Songs. Dominiert wurden die Stücke dabei von der hohen, leicht kauzigen Stimme des Leadsängers.

Simple Men ist ein Trio, das extrem locker aufspielen kann und das von der konsequenten Beibehaltung der Strukturen einer Stilrichtung nach Belieben abweicht, ohne auseinander zu fallen. Die Vollprofis mit jahrzehntelanger Berufserfahrung an ihrem jeweiligen Instrument verstanden es vorzüglich, jeden der Improvisationsimpulse von Arthur Ebeling in Sekundenschnelle aufzugreifen und mit Bass und Akkordeon fortzuführen.

Das System, dass Arthur Ebeling einen Titel anspielt und Peter Wassenaar und Marius Bos sich dann darin einfinden, zeigte, mit welcher Beherrschung der Instrumente das Trio glänzte. Wie weit diese Improvisationsfähigkeiten gingen, bewiesen eindrucksvoll Titel, bei denen mal kurz einzelne Passagen eines Weihnachtsliedes untergemischt wurden, das Akkordeon mal in einem Blues herumzwitscherte oder später in den hohen Lagen den kühlen Sommerabend zerschnitt, dass es nur so eine Freude war.

Auch die Auswahl der Stücke selbst ließ keinerlei Langeweile zu. Einem temperamentvollen musikalischen Ausflug nach Mexiko folgte der ruhige Stehblues „Moonriver“ und anschließend griff Arthur Ebeling ganz tief in die Country-Kiste. Simple Men hatte es raus, in leichtläufig-gefälliger Weise schmalzige Liebeslieder so vital zu interpretieren, dass die mitwippenden Füße der Zuhörer auch hier nicht zum Innehalten kamen.

„Hervorragend, die beherrschen alle ihr Instrument. Die Songs werden ganz locker rübergebracht. Sie sind erkennbar sehr eingespielt, man merkt, die machen das nicht erst seit gestern.“ Mit solchen Worten fasste Dieter Hülsken seine Eindrücke von der Band zusammen. Und derweiß, wovon er spricht: Als semiprofessioneller Banjospieler bei der Happy Jazz Society hat Hülsken selbst genügend Bühnenerfahrung, um andere Musiker mit seinen geschulten Ohren einordnen zu können.

Caren Eken, Geschäftsführerin des Billard Palastes, bekannte zwar freimütig, andere musikalische Genres zu bevorzugen und hatte auch den Eindruck, dass das Programm von Simple Men „vielleicht nicht so ganz geeignet für die jungen Leute ist. Aber die Leute, die Ahnung von den Stilrichtungen haben, sind total gefesselt und begeistert“, stellte Caren Eken mit Blick in das Publikum fest. Das war allerdings aus ihrer Sicht etwas zu überschaubar. „Das Wetter hat uns mit dem großen Schauer enttäuscht. Bei schönen Wetter, wäre viel, viel mehr los gewesen“, musste die Gastgeberin resümieren.

Wer sich dennoch zum Konzert eingefunden hatte, durfte sich gute zwei Stunden lang an gekonnt spontaner Lässigkeit auf hohem musikalischen Niveau sowie an einem facettenreichen Angebot aus abwechslungsreichen Melodien und farbigen Rhythmuswechseln, verfeinert durch die Kreativität und Ausdrucksstärke wirklicher Vollblutmusiker, erfreuen.